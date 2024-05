Caitlin Clark aurait sans doute imaginé un début de carrière légèrement différent de celui dont elle fait l’expérience. Les performances individuelles ont pu être en dent de scie, mais les résultats collectifs sont très stables : 5 victoires, 5 défaites.

Si le Indiana Fever a essuyé quelques énormes blowouts pour démarrer la saison, avec notamment un -36 contre le New York Liberty, les deux dernières rencontres se sont décidées dans les dernières secondes. Après un revers de 4 points il y a deux jours, c’est seulement de deux unités que Caitlin Clark et ses coéquipières se sont inclinées face au Seattle Storm.

Alors qu’elle n’a commis que 3 pertes de balle, son plus petit total depuis le début de sa carrière, la meneuse de jeu a été en délicatesse avec son tir. Malgré un 6/16 d’adresse, dont 2/8 à trois-points, Clark termine tout de même avec une ligne de stat de 21 points, 7 rebonds, 7 passes et 2 contres. Ça ne la consolera pas, mais aucune joueuse de l’histoire de WNBA n’avait inscrit 20 points lors de ses trois premiers matchs à l’extérieur.

La défaite est en grande partie liée à la folle nuit de Jewell Loyd côté Strom. Si vous ne la connaissez pas, bienvenue dans la section découverte de ce papier. Draftée avec le premier choix en 2015, l’arrière a été surnommée “The Gold Mamba” par… Kobe Bryant lui-même. Hier soir, Loyd a rayonné sur le parquet avec 32 points, 11 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. The Gold Mamba, ça c’est du surnom quand même.

Le mauvais bilan collectif de Caitlin Clark attire forcément son lot de critiques, mais LeBron James puis Charles Barkley sont montés au balcon pour défendre son impact positif depuis qu’elle est arrivée en WNBA.

Pour la suite, Caitlin Clark et le Indiana Fever ont rendez-vous avec le Los Angeles Sparks de Cameron Brink, deuxième choix de la Draft 2024. Deux équipes dans la même timeline, entre vendredi et samedi à 4h du matin.