Après une saison remarquable et remarquée, Zaccharie Risacher et la JL Bourg s’attaquent à Monaco en demi-finales du championnat. Game 1 prévu ce soir à 19h sur le Rocher, là ça ne rigole plus du tout, mais Zacch et son équipe ne sont pas non plus là-bas pour faire du shopping.

C’est une revanche pour la JL Bourg, battue sèchement l’an passé par cette même équipe, au même stade de la compétition. A l’époque la présence en demi du club burgien était déjà presque une fin en soi, Monaco sprintait vers le titre et, même à 0-3, tout le monde était content à Bourg.

Cette année ? La donne a légèrement changé. Bourg-en-Bresse s’est parfois retrouvée capitale de la planète basket tant la NBA s’est déplacée en nombre pour voir évoluer Zaccharie Risacher, une finale d’EuroCup est venue s’ajouter dans la vitrine du club du 01, alors que pour Monaco une défaite rageante en quarts de finale de l’EuroLeague a peut-être bien réveillé l’instinct animal des joueurs de Sasa Obradovic. Monaco qui avait d’ailleurs été battu à Bourg en championnat, de quoi titiller encore un peu plus l’ogre de la Principauté.

Ce soir en tout cas, on remet les compteurs à zéro, et les deux équipes seront légèrement amoindries pour jouer ce match 1. Pour Monaco Terry Tarpey reprend à peine du service après deux mois off et ce sont John Brown III et Mam Jaiteh qui manqueront à l’appel, alors que la présence de Mike James se décidera dans la journée. Pour la JL Bourg Jeremy Morgan est out pour la fin de saison, un sacré manque sur la ligne arrière de Freddy Fauthoux.

Zaccharie Risacher ? C’est justement face à Monaco en février – malgré la victoire – qu’avait débuté sa mauvaise passe offensive de l’hiver. Pris dans la tenaille Tarpey, il avait alors sorti l’une des actions défensives de la saison, du Zacch dans le texte, mais le n°10 de la JL aura sans doute à cœur de montrer pour l’une des dernières fois en France qu’il est capable de trouer de la ficelle, pour, why not, faire douter une équipe ultra-favorite dans cette demi-finale.

La scène est en tout cas idéale pour performer, d’autant plus que celui qui apparait encore comme un potentiel Top 2 de la Draft 2024 est le seul prospect de sa cuvée qui n’a pas terminé sa saison, avec les cartes en main donc pour gonfler encore un tout petit peu plus sa cote. Rendez-vous ce soir à 19h pour voir ça de près, en direct sur Skweek !