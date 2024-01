Déjà élu meilleur jeune du mois d’octobre, de novembre, sélectionné au All-Star Game puis carrément joueur du mois en décembre, Zaccharie Risacher est très logiquement élu meilleur jeune de la phase aller du championnat de France.

Le jeune joueur de la JL Bourg n’aura donc rien laissé à la concu. Des miettes à Tidjane Salaun – élu meilleur jeune du mois de décembre – mais parce que Zacch est passé dans la catégorie supérieure.

👑🇫🇷 Zaccharie Risacher élu meilleur jeune by Gedibois de la phase aller !

Le talent à l’état pur ✨#BetclicELITE | @JLBourgBasket pic.twitter.com/wVZ361cS5d

— LNB (@LNBofficiel) January 15, 2024

10,6 points, 3,4 rebonds et 1 passe de moyenne en 50/41/72 pour 22 minutes de moyenne. L’arrivée de Zaccharie Risacher à Bourg lui fait le plus grand bien et les responsabilités données par Frédéric Fauthoux sont de plus en plus grandes. 13 points de moyenne sur les huit derniers matchs dans une équipe bien installé à la 2è place du classement avec six victoires de suite (14 victoires en 19 matchs).

Projeté très haut pour la prochaine draft, l’ailier de 18 ans confirme les attentes placées sur lui. Pendant qu’Alex Sarr s’éclate au pays des serpents, Zacch démontre toutes ses qualités dans notre beau championnat. Il a notamment été excellent face à Cholet en inscrivant 20 points à 4/7 à 3-points avec des paniers très clutchs en fin de match. Il devrait normalement recevoir le trophée du meilleur jeune de LNB en fin d’année, on s’avance un peu mais le petiot nous rend confiant. Ce serait une juste récompense pour une grosse progression depuis son départ de l’ASVEL. Un parcours qui rappelle un certain Victor Wembanyama… et les difficultés de l’ASVEL pour garder leurs pépites, au passage.