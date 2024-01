Si vous aviez besoin d’une preuve supplémentaire de la montée en puissance de Zaccharie Risacher, la voici : la pépite française de la JL Bourg a remporté le titre de joueur du mois dans le Championnat de France. Un vrai crack !

Peut-on avoir seulement 18 piges et être élu meilleur joueur du championnat de France sur un mois ? La preuve que oui avec Zaccharie Risacher.

Le prospect tricolore, nominé aux côtés de T.J. Campbell, Elie Okobo et Desi Rodriguez, a en effet raflé la mise selon le site officiel de la LNB. Il faut croire qu’être le meilleur jeune du championnat ne suffit plus à Zaccharie. Sur le mois de décembre, Risacher a tourné à 12,4 points, 3,6 rebonds et 11,6 d’évaluation par match.

🏆👑 18 ans et déjà élu meilleur joueur du mois !

Zaccharie Risacher continue d'impressionner ✨#JDMBetclicELITE pic.twitter.com/4YinxXf7lJ

— LNB (@LNBofficiel) January 8, 2024

Les perfs de Zaccharie Risacher en décembre

@ Le Mans : 14 points, 5 rebonds, 1 passe (3/5 au tir, 7/8 aux lancers-francs)

@ Cholet : 20 points, 1 rebond (6/12 au tir dont 4/7 à 3-points, 4/4 aux LF)

vs Paris : 7 points, 5 rebonds, 2 passes (2/4 au tir)

@ Nancy : 11 points, 4 rebonds (3/6 au tir dont 2/2 à 3-points, 3/4 aux LF)

vs Saint-Quentin : 10 points, 3 rebonds (2/5 au tir à 3-points, 4/6 aux LF)

Avec ce titre de meilleur joueur du mois, la cote de Zaccharie Risacher va continuer de grimper outre-Atlantique, lui qui est actuellement deuxième de la dernière mock draft d’ESPN.

__________

Source texte : LNB

À lire également :