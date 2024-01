Tout juste réintégré en NBA après sa suspension et bientôt de retour sur les parquets, Draymond Green est revenu sur son temps passé loin des terrains dans le dernier épisode de son podcast. Il assure qu’il comptait tout simplement prendre sa retraite… avant que le commissionnaire Adam Silver n’intervienne.

Nous sommes à la mi-décembre. Draymond Green vient une nouvelle fois de péter les plombs en frappant l’intérieur des Suns Jusuf Nurkic au visage, le dernier incident d’une liste devenue beaucoup trop longue.

Dans l’attente d’une énième suspension de la NBA, Draymond passe par le bureau d’Adam Silver.

“J’ai eu une discussion avec Adam Silver, commissionnaire de notre ligue. Je lui ai dit tout simplement : ‘Adam, c’est trop pour moi. Tout ça, c’est trop pour moi. Je vais prendre ma retraite’.”

Hein, quoi ? Vous avez bien lu, Draymond Green aurait envisagé de quitter les parquets NBA après l’incident à Phoenix. Et c’est le grand chauve lui-même qui aurait dissuadé Dray de raccrocher les sneakers.

“Adam a répondu, ‘Tu es sur le point de prendre une décision très radicale et je ne te laisserai pas faire ça’.”

On emploie le conditionnel car on sait que Draymond dit beaucoup de choses sur son podcast et qu’il adore le storytelling. Mais on va s’en tenir à sa version, Green rendant également hommage à Silver pour sa capacité à être vraiment à l’écoute de ses joueurs.

“On a eu une longue et très bonne discussion — qui m’a beaucoup aidé. Je suis très reconnaissant de jouer dans une ligue avec un commissionnaire comme Adam, qui veut vous aider au lieu de vous enfoncer, vous aider au lieu de vous punir. Il tient à ses joueurs.”

“I told him ‘I’m going to retire’”

—@Money23Green opens up about his conversation with NBA Commissioner Adam Silver after the Jusuf Nurkić incident pic.twitter.com/kgJrnJzBS7

— The Volume (@TheVolumeSports) January 8, 2024

Suspendu 12 matchs au total par la NBA suite à son coup de sang sur Jusuf Nurkic, Draymond Green a enchaîné les séances d’aide psychologique ces dernières semaines et a convaincu la Ligue qu’il était en mesure de rejouer cette saison. Il est actuellement en train de bosser physiquement pour retrouver les parquets, retour qui devrait se faire dans une semaine.

