Annoncé dans le viseur des Spurs à l’approche de la trade deadline, Dejounte Murray ne serait pas contre un comeback au sein de son ancienne équipe. La perspective de retrouver Gregg Popovich séduirait le guard des Hawks, même si rien n’est fait.

Il fait partie des noms qu’on va suivre attentivement dans les prochaines semaines. Au cœur des rumeurs de transfert, Dejounte Murray pourrait bien quitter Atlanta prochainement. Plusieurs équipes se seraient positionnées sur son cas et il se murmure que les Hawks et les Lakers notamment ont eu des discussions. En quête d’un meneur pour épauler comme il se doit Victor Wembanyama, les Spurs auraient également un œil sur leur ancien joueur. Un intérêt qui ne laisse pas insensible Murray selon Dennis Scott.

L’ancien joueur du Magic, reconverti consultant pour TNT, a expliqué en live avoir discuté avec Dejounte Murray concernant un possible retour à San Antonio et le joueur ouvre la porte en grand. La possibilité de retrouver Gregg Popovich semble lui faire très plaisir.

“Pop est comme un père pour moi, j’en serais ravi. Mais pour l’instant, je suis un Hawk, je vais rester professionnel et jouer comme il faut.”

Le message est envoyé, reste à savoir si les Spurs le saisiront en vol. Il est intéressant de voir Murray expliquer qu’il adorerait revenir à San Antonio après avoir pourtant critiqué la franchise la saison passée. La preuve sans doute que de l’eau a coulé sous les ponts et l’apport de Dejounte à la mène pourrait faire le plus grand bien, même s’il devra accepter de laisser le lead à Victor Wembanyama et Devin Vassell.

Cette saison, Dejounte Murray tourne à 20,8 points, 4,8 rebonds et 4,8 passes de moyenne. Les Hawks, onzièmes à l’Est, pourraient échanger plusieurs joueurs à la trade deadline pour tenter de sauver leur saison. Dejounte Murray réalise sa deuxième saison en Géorgie. Il avait été acquis en 2022 à grands coups de picks après avoir décroché une étoile de All-Star avec les Spurs.

Source texte : Dennis Scott / TNT