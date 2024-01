Des équipes qui ne gagnent pas, il y en a un paquet. Mais des équipes qui ne gagnent pas et qui sont tout autant mythiques que celles qui gagnent, il en existe peu. Les Suns de 1993, les Kings de 2002 en font partie et le Fab Five mythique de Michigan aussi. Alors quand ils se réunissent tous ensemble pour la première fois en 30 ans, ça fait forcément quelque chose.

A l’occasion d’un match universitaire entre Michigan et Ohio State, le Fab Five composé de Jalen Rose, Chris Webber, Juwan Howard, Jimmy King et Ray Jackson s’est retrouvé. Le coach des Michigan Wolverines est Juwan Howard donc cela a donné une bonne occasion à ce quintette de revenir pour un match.

Belle image : le Fab Five mythique de Michigan réuni pour la première fois depuis leurs années sur les parquets ❤️ pic.twitter.com/fuSqM4nGnz

Mais qu’est-ce qui rend ce 5 si spécial si ce ne sont pas les titres ?

Ils sont restés ensemble 2 ans. Pendant les saisons 1991-92 et 1992-93, ils sont arrivés deux fois en Finale NCAA. En 1991-92, ils ont réussi à l’atteindre alors qu’ils étaient tous freshmans mais ont perdu contre Duke (71-51). Normal, c’est la découverte. La deuxième année, ils parviennent une nouvelle fois en finale contre North Carolina. Le match est plus serré mais une erreur de Chris Webber va définitivement faire perdre le match. A 14 secondes de la fin du match, il va prendre temps mort alors que son équipe n’en a plus… Faute technique et match perdu.

Si l’impact sur les parquets est énorme, l’influence hors des parquets l’est tout autant. Ils avaient un style hip-hop qui parlait à beaucoup de jeunes. Short baggy, maillot très large, jeu flashy… Tout ce qui ne colle pas avec la norme universitaire de cette époque.

4 des 5 joueurs auront une carrière NBA dont C-Web drafté en 1ère position de la draft 93.

Cependant, un scandale va les séparer puisque Chris Webber aurait accepté de l’argent pour jouer ce qui est interdit en NCAA, pour conserver le côté amateur. L’Université de Michigan va carrément enlever les bannières de finale. Les membres vont aussi avoir des différends notamment entre Jalen Rose et Chris Webber à ce sujet. Une fin en eau de boudin bien triste pour cette équipe légendaire. Mais l’arrivée de Juwan Howard en tant que coach en 2019 va relancer la machine et finalement, ils se sont réunis à nouveau en ce jour de Martin Luther King Day de l’an de grâce 2024.

“De voir un groupe de frères qui a porté ce maillot et qui a traversé des moments difficiles être capable de passer cette porte, élever notre groupe et les inspirer d’une certaine manière. La façon dont ils les ont inspirés aujourd’hui par leur présence, c’était spécial à voir. C’était spécial d’en faire partie” – Juwan Howard 30 years later. We appreciate your love and continued support!!! Fab Five Forever!! HAIL pic.twitter.com/Vi6XlOMNkh — Jalen Rose (@JalenRose) January 15, 2024

Très beau moment donc pour ce 5 qui aura marqué la NCAA, le basket voire la société de son empreinte et qui continue de le faire avec un documentaire ESPN 30 for 30 sorti en 2011 qui alimente cette mémoire.

Source texte : ESPN