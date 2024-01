Mis sur le banc par Gregg Popovich à la pause du match face aux Hawks hier soir, Victor Wembanyama a répondu avec une très grosse seconde mi-temps. Le Français a expliqué en après-match qu’il appréciait d’être challengé par son coach et qu’il serait même prêt à aller en G League si les Spurs pensent qu’il ne joue pas bien. C’est pas demain la veille.

Malgré un bon apport dans la protection de cercle, la première mi-temps de Victor Wembanyama face aux Hawks lors du MLK Day n’avait pas été à la hauteur. Comme ses camarades des Spurs, l’Alien avait coulé face aux assauts de Trae Young. Afin de marquer le coup et d’envoyer un électrochoc à ses jeunes protégés, Gregg Popovich a donc sorti Wemby mais aussi Tre Jones et Devin Vassell pour débuter la seconde mi-temps. Un pari qui a fonctionné car San Antonio est mieux revenu des vestiaires et les titulaires ont ensuite apporté leur pierre à l’édifice dans le sillage d’un Victor Wembanyama en feu après la pause (26 points). Insuffisant pour battre les Hawks mais Wemby a apprécié que son coach le challenge. Des propos rapportés par Jeff McDonald du San Antonio Express News.

“J’aime qu’on me coache. J’aime qu’on me menace de m’envoyer en G League si je ne joue pas comme il faut. J’aime que mes erreurs aient des conséquences”. “Le message était fort et évident de la part de Pop. Il a dit que c’était embarrassant. Nous avons probablement réalisé la pire première mi-temps de notre saison. C’est aussi pour cela qu’il a changé son équipe de départ en deuxième mi-temps.

Malgré son statut de numéro un de Draft, Victor Wembanyama ne veut aucun passe-droit, aucun traitement de faveur. S’il joue mal ? Sur le banc ou encore en G League. Autant dire que si ça devait arriver, il faudrait préparer une ligne de stats à la Wilt Chamberlain, un 47/26/12 quelque chose comme ça. Néanmoins, il est improbable, pour ne pas dire impossible, de voir Wemby aller en G League. Il n’a absolument rien à y faire et Pop serait bien fou de l’y envoyer.

Après la rencontre, Gregg Popovich a redit tout le bien qu’il pensait de son jeune rookie.

“Il est réceptif à tout ce qui concerne l’entraînement, oui. Il a un QI très élevé. Il comprend le jeu intuitivement. Vous lui expliquez quelque chose et il le comprend. C’est un jeune homme de 20 ans tout à fait remarquable.

Source texte : San Antonio Express News