Nouveau match pour les Spurs et nouvelle défaite, la septième de suite pour Victor Wembanyama et ses potos. Cette fois-ci le score n’est pas trop violent, mais dans les faits pas grand chose ne bouge à San Antonio.

Depuis bientôt deux semaines, les Spurs ne gagnent plus. Depuis ce match fantastique face aux Suns (38 points), Victor Wembanyama fait un peu illusion au cœur d’une équipe qui peine à se passer le ballon, qui galère à défendre (qui ne défend pas) et qui prend branlées sur branlées ou pas loin. Cette nuit ? Le score n’indique pas une fessée mais les Spurs ont, une nouvelle fois, fait illusion, même si Victor Wembanyama a pu faire chauffer à nouveau la machine à stats.

27 points, 9 rebonds et 2 steals, à 12/26 au tir dont 2/8 du parking et seulement 1/1 au lancer. 30 minutes sur le parquet et les quelques highlights habituels, la bonne surprise Zach Collins (28/8/5/3) et Keldon Johnson qui met deux ou trois gros tirs au quatrième quart mais… les absences de Tre Jones et Devin Vassell auront trop pesé, surtout face à une vraie équipe de basket.

Parce qu’on n’en a pas encore parlé, mais les Kings ça commence à ne plus rigoler du tout (désormais cinq victoires de suite), et le retour de De’Aaron Fox il y a quelques jours a validé officiellement le retour en forme des hommes de Mike Brown. Cette nuit ? Le meneur des Kings a été infernal et il est même passé à deux petits pions de son record en carrière (43 points, 8 rebonds et 7 passes), alors que son collègue Domantas Sabonis s’est joué de Wemby à plusieurs reprises et à fait valoir son habituel combo technique / passing / hustle et termine le match avec 27 points, 14 rebonds et 7 passes. Malik Monk a fait manger la poussière à la défense texane en sortie de banc (6/9 du parking), et au final le 129-120 est presque un cadeau de Noël avant l’heure pour des Spurs jamais trop loin mais jamais près non plus.

On vous laisse avec quelques highlights de notre Victor national mais le cœur n’y est pas trop, heureusement que le parquet spécial In-Season Tournament des Spurs nous avait brûlé la rétine dès l’échauffement. Ah oui d’ailleurs, les Spurs sont éliminés de la course au tournoi final du In-Season Tournament, au cas où ça intéresse quelqu’un. Non ? Personne ? Allez, next.

