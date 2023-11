Il s’en faisait probablement tout une joie, et nous aussi. Mais la pression inhérente à l’atmosphère de la Mecque du basket couplée à la défense des Knicks n’aura offert à Victor Wembanyama qu’un baptême bien compliqué.

Il y a des jours comme ça. Aujourd’hui on m’a placé un boa constrictor sur les épaules et Victor Wembanyama a fait connaissance avec le Madison Square Garden, ceci donnant lieu à deux cacas culotte assez terribles.

On ne sait plus vraiment à quelle heure Victor Wembanyama a inscrit son premier panier dans le jeu face aux Knicks, on sait juste qu’on avait bu au moins trois cafés. Avis aux fans trop pressés dont nous faisons parfois partis, Wemby va en chier de temps en temps, souvent même. Car il est l’homme à abattre, c’est une image, parce qu’il a une cible dans le dos, c’est encore une image. Cette nuit Mitchell Robinson avait annoncé vouloir lui faire la chanson, c’est une image, et c’est collectivement que les Knicks ont éteint le géant français, c’est toujours une image.

Et que se passe-t-il quand un joueur n’est pas en réussite, pas en confiance ? Il fait des mauvais choix, il ne saute pas quand il faut, ses passes sont molles et son body language est discutable. Info importante, c’est un comportement tout à fait humain mais, information non moins essentielle, il faudra travailler là-dessus.

Les stats de Wemby ce soir ? Pas cata (14 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 contre), mais si vous avez regardé comme nous ce match vous aurez remarqué que 1) ces stats ne reflètent pas du tout son match, 2) Victor n’est clairement pas assez servi par ses coéquipiers depuis le début de saison et 3) que, ce soir, il ne leur a pas vraiment donné envie de plus le faire.

L’attaque des Spurs qui patine, Victor qui nous rappelle parfois qu’il n’a encore que 19 ans. La défense des Spurs qui n’y est pas, et les propositions de Gregg Popovich qui ne sont plus ce qu’elles étaient, tout ça il va falloir s’y faire. Etre patient. Ce soir ce fut laborieux et même parfois pire, contre performance qu’on ne va clairement pas taire mais qui reste on ne peut plus logique dans un process de développement individuel et d’équipe. L’enchainement des matchs qui commence à se faire sentir, la fameuse cible dans le dos, toussa toussa.

Ce soir un Madison Square Garden taquin et généralement très dur avec les jeunes a scandé des grands “overrated” (surcoté) à Victor pendant qu’il tirait ses lancers. Le revers de la médaille, mais il faudra apprendre à vivre avec.

Au tableau d’affichage, vous vous doutez de l’issue. 126-105 Knicks, ressenti à +40 mais, finalement, logique respectée. Prochain rendez-vous pour Victor Wembanyama ? Vendredi soir face à la défense des… Wolves, oulah, on avait pas dit qu’on le reposait tous les 7, 8 matchs ?