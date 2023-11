Que dire ? Nonchalance, pas d’envie. Les Clippers se sont illustrés par leur piètre prestation cette nuit. Face à des Nets privés de Ben Simmons, Cam Johnson et Nic Claxton, Los Angeles n’a pas su faire la différence et reste à 0 en termes de victoires grattées en déplacement. À un moment, faut p’tet se poser certaines questions.

Les statistiques complètes juste ici.

“Le potentiel est infini”. Voilà ce que James Harden déclarait des Clippers il y quelques jours. On peut être d’accord avec ces propos, mais ce soir, le groupe de Tyronn Lue ne les a pas honorés. Loin de là. Contre une équipe de Brooklyn amoindrie mais efficace, les Californiens n’ont pas été capables d’apporter le moindre frisson. C’est le début de saison, qu’on va dire. C’est un concurrent au titre qui s’assume, qu’on dira aussi. Ce soir, les Clips n’ont pourtant rien assumé. De la défense aux abois sur nombre de séquences de jeu au money time à se tâcher le slip.

Deuxième défaite en deux matchs pour les nouveaux Clippers.

Nonchalance.

Attaque statique.

Envie très limite.

Money time à chier.

Défaite complètement méritée, la ville de New York s’est occupée de rappeler à ce groupe qu’il va falloir vite bosser, collectivement.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023

Oui, parce que même si l’on respecte Loonie Walker, c’est bien inquiétant quand il s’agit du meilleur scoreur adverse. Et que les joueurs de Jacque Vaughn trouvent autant de tirs ouverts face à une défense qui se veut capable d’aller au bout du mois de juin. Est-ce un manque de rythme ? Non, car ces Clippers peuvent jouer un très bon basket. Preuve en est la branlée passée aux Spurs avec une défense impeccable et une attaque en place. Cette nuit, ils ont rivalisé avec les Nets et n’ont pas réussi à s’emparer du momentum dans le money time. Avec pourtant des joueurs reconnus pour ça sur le terrain. C’est Spencer Dinwiddie qui souhaitera la bonne soirée au Barclays Center d’une flèche décisive à 3-points. Allez, voyez donc une action significative du mal des Voiliers.

pic.twitter.com/RAACiHR01U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023

Paul George qui tricote, James Harden qui piétine. Tir contré, balle Nets. Les shoots sont très difficiles pour la plupart, les temps de jeu rapide mal exploités. Et pourtant, les Clippers font jeu égal la plus grande partie de la rencontre. En étant particulièrement médiocres. C’est à l’heure d’être sérieux qu’ils se sont effondrés. Tyronn Lue et son équipe doivent s’empresser de hiérarchiser le jeu. Qui prend le tir quand c’est chaud ? Qui exécute le système sans la ramener ? Autant de questions qui feront de cette équipe une meilleure équipe. Parce qu’à l’heure actuelle, c’est plutôt 10 pieds dans le ciment qui attendent tous leur tour pour briller individuellement.

Y’a du boulot du boulot du boulot pour Tyronn Lue, on va voir comment se déroule la fin du match mais purée les Clippers c’est pas folichon en attaque.

Jeu assez statique, ça se marche un peu sur les pieds, ça hésite, forcément ça va demander du temps mais faut s’y mettre là.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023

Toute aussi individuelle que celle ligue puisse être, elle requiert une science collective rigoureuse pour prendre les matchs. Sans doute qu’un des quatre joueurs stars du groupe va devoir accepter de sortir du banc. Westbrook ? Harden ? Telle est la question. Cruciale pour que les Clippers puissent enfin trouver un semblant de repères à l’heure de mettre la balle dans le cercle.