En déplacement à Brooklyn, les Clippers ont dû s’employer pour repousser les assauts de l’équipe C des Nets, menée par un Cam Thomas intenable (47 points). Victoire 124-116 de la bande à Tyronn Lue.

Sur le papier, c’était pourtant une promenade de santé pour les Clippers. Pas de Kevin Durant, pas de Ben Simmons, plus de Kyrie Irving chez les Nets, comment imaginer autre chose qu’une win des Angelinos de Kawhi Leonard cette nuit au Barclays Center ? On y a pourtant cru, grâce aux prouesses d’un garçon qui chope tous les projecteurs à Brooklyn depuis le départ d’Uncle Drew. Déjà auteur de 44 points face aux Wizards il y a deux jours, Cam Thomas a remis ça avec un nouveau coup de chaud : 47 points, à 15/29 au tir et 7/11 de loin ! Il est d’ailleurs devenu le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à enchainer deux matchs à 40 points derrière… LeBron James.

Cam Thomas (21 years, 116 days) is the 2nd youngest player in NBA history to record back-to-back 40+ point games. Only LeBron James (21 years, 47 days and 21 years, 92 days) did it earlier. pic.twitter.com/0ix3hjfL7Z — NBA History (@NBAHistory) February 7, 2023

Cam Thomas tonight: 47 PTS

4 REB

3 AST

7 Threes Back-to-back 40 pieces 👀 pic.twitter.com/ei08v96rOc — NBA (@NBA) February 7, 2023

Portés par leur jeune arrière, totalement en feu et auteur de quelques shoots insensés, et avec un collectif qui fait bien plaisir en relai, les Nets s’étaient mis en parfaite position pour aller remporter une victoire de gala mais l’expérience des Clippers aura fait la différence en fin de money time avec un Kawhi Leonard qui fait un gros chantier pour sauver un match pas franchement ouf de sa part jusque ici. Reggie Jackson et Ivica Zubac apportent leur pierre à l’édifice et, bien sûr, on a encore eu le droit à un Nico Batum en mode captain’ clutch. Auteur d’un énorme shoot pour sauver les Clippers face aux Knicks il y a quelques jours, Batman a encore répondu présent au bon moment avec un and one importantissime à une minute de la fin alors que Brooklyn poussait pour revenir. Encore un match sérieux pour le capitaine des Bleus en sortie de banc (9 points, 11 rebonds, 3 passes).

🗣 BATUM BATAILLON ASSEMBLE pic.twitter.com/HMNJEru5bG — LA Clippers (@LAClippers) February 7, 2023

Côté Nets, on pourra sans doute avoir quelques regrets car l’équipe a vraiment fait un bon match derrière le magicien Cam Thomas. Nic Claxton a été taille patron, Edmond Sumner a répondu présent. Il y a juste cette fin de money time qui est particulièrement mal gérée avec plusieurs possessions bazardées, notamment par Thomas et Claxton. Il y avait pourtant moyen d’aller la chercher cette victoire.

Les Clippers se font peur à Brooklyn mais le show Cam Thomas n’aura pas suffi pour les Nets, qui s’inclinent en bout de money time face à des Angelinos plus réalistes dans les moments clefs.