Les Warriors enchainent face au Thunder ! Victoire 141-114 avec un Klay Thompson qui se rappelle au bon souvenir d’OKC : 42 points à 12/16 à longue distance !

Toujours compliqué de vraiment savoir à quoi nous attendre de la part de Klay Thompson. Capable d’enchainer les ficelles comme de ne pas mettre deux tirs de suite de la soirée, le Splash Brother n’est peut-être plus aussi létal qu’à son âge d’or mais il est encore capable de claquer des énormes dingueries au scoring. Comme cette nuit par exemple, avec un scénario plutôt propice pour l’occasion. Pas de Stephen Curry et donc des responsabilités supplémentaires en attaque. En face ? Une vieille connaissance avec le Thunder, une franchise que l’arrière a toujours aimé affronter, surtout en Playoffs. Le décor est planté et il n’aura pas fallu longtemps à Klay pour rentrer dans son match avec 18 points dès le premier quart-temps !

Attention tout le monde, le garçon a la main chaude, on peut partir sur une nuit de folie. 27 points à la pause, déjà 7 tirs primés, est-ce qu’on ne pourrait pas aller chercher le record sur un match carrément ? Petit rappel, il s’agit de 14 tirs du parking et il appartient à… Klay Thompson (face aux Bulls). Malheureusement, le Splash Bro restera à 12 cette nuit, la faute notamment à une fin de match à sens unique qui permettra à Steve Kerr de faire souffler ses cadres. Le bilan : 42 points à 12/16 en 33 minutes, avec évidemment une standing ovation d’un Chase Center totalement conquis. Quelle soirée pour Klay, qui rejoint son acolyte Steph Curry dans le club des joueurs qui ont réalisé au moins deux matchs à 12 tirs primés en carrière. Spoiler, ce club ne contient que deux membres.