Josh Hart blessé aux abdominaux, New York retient son souffle

Héros des Knicks et des fans de New York grâce à sa combativité de tous les instants, Josh Hart a – lui aussi – accusé le coup de la fatigue. Apparu bandé au niveau des abdominaux lors du Game 6 face aux Pacers, le joueur n’a pas fini la rencontre, la douleur étant trop forte. Terrible…

Après OG Anunoby, c’est au tour de Josh Hart d’être blessé. Touché aux abdominaux, qui étaient recouverts de strap pour la rencontre, le joueur a quand même souhaité participer au match. Esprit honorable, pour celui qui est le véritable couteau suisse des Knicks, deuxième meilleur rebondeur en NBA pendant les Playoffs en cours, du haut de son mètre 95.

Déjà peu enclin à se mêler aux combats physiques dans la partie, Hart semble aggraver sa blessure sur un contact avec Pascal Siakam, sans que ce dernier n’ait commis quelconque faute ni touché la zone douloureuse. C’en est trop pour Josh, qui demande son changement et est accompagné au vestiaire par le staff des Knicks. Il ne rejouera pas.

Josh Hart clearly going through it on the bench.

Interrogés après la rencontre, les joueurs des Knicks ont tous montré leur confiance, même si Jalen Brunson n’est pas certain de sa participation pour le Game 7 ce dimanche. Des nouvelles devraient tomber dans la journée.

“I would assume he’s playing. It’s Game 7.”

