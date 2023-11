La cote était sans doute assez élevée, mais à y regarder de plus près on est presque sur un résultat logique. Cette nuit la jeune troupe de Houston a littéralement pulvérisé celle de Los Angeles. Dillon Brooks peut faire le mariole tant qu’il veut, les Rockets restent sur quatre victoires de suite.

Pas qu’on s’attendait au match de l’année hein, mais la rivalité entre Dillon Brooks et LeBron James (pire rivalité de l’histoire on est d’accord) nous avait forcé à faire l’effort à 1h30 du matin. Attention, terrible spoiler, à absolument aucun moment ce match n’a été intéressant du point de vue du suspense. Très vite les Rockets s’échappent, Dillon Brooks lâche UNE action défensive et hurle comme un putois, et de l’autre côté du terrain Alperen Sengun se fend la poire quand il voit Christian Wood défendre et Jalen Green repense aux mots de son coach Ime Udoka avant la rencontre.

Oh c’est bon ça ! Apparement, avant le match entre Lakers et Rockets, Ime Udoka est allé dans l’oreille de Jalen Green et lui a dit – pour le motiver – qu’Austin Reaves était membre de Team USA lors du dernier Mondial… et pas lui.

🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/sNxuKLITVt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023



Résultat des courses ? 28 points à 11/15 au tir dont un énorme tomar en contre-attaque et 5/6 du parking pour Jalen, alors que sa grande rime en ène terminera pour sa part à 19 points à environ 450% au tir. Un gros Jabari Smith Jr. en début de match, Tari Eason et Jae’Sean tate qui boostent le banc, et en face seul Rui Hachimura a hachimuré, pendant qu’Austin Reaves empilait les briques et que LeBron James cherchait vainement Anthony Davis sur le terrain.

D’Moi Hodge a joué 10 minutes et Colin Castleton 14, Boban Marjanovic a pris 7 rebonds. Une triple stat qui vous donne une idée du niveau de ce match, et au tableau d’affichage le 128-94 Rockets doit faire très mal à la tête si vous êtes un fan angelino.

Les roadtrip des Lakers :

Magic 120-101 Lakers

Heat 108-107 Lakers

Rockets 128 – 94 Lakers

Une horreur à vivre pour les fans.

Démolition par Houston, balade d’Orlando, Anthony Davis se blesse contre Miami et tu perds au buzzer.

Et maintenant tu vas à Phœnix.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023



Les Rockets qui enchainent les cartons et qui mettent les Lakers dans le rétro au classement, on n’est que le 9 novembre mais avouez que cette phrase était assez marrante à lire. Enfin, ça dépend de quel côté du Rio Grande on se trouve…