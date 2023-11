Shai Gilgeous-Alexander est monstrueux : 43 points et la victoire face à Cleveland !

Les Cavaliers ont pris la foudre, sans mauvais jeu de mot. Ce soir, face au Thunder, la bande de Donovan Mitchell a subi la loi implacable d’un Shai Gilgeous-Alexander exceptionnel : 43 points, 7 rebonds et 6 passes pour le chef d’OKC. De quoi continuer à concourir dans la course au MVP ?

Il a été énorme. Opposé ce soir à Donovan Mitchell dans une duel d’arrières, Shai Gilgeous-Alexander a prouvé sans aucune réclamation possible qu’il était le meilleur des deux. Il s’est offert le scalp de la cinquième meilleure défense de la saison 2022-23, avec style. Percussion, tir à 3-points clutch après avoir bien fait danser son défenseur… un condensé de la définition d’indéfendable. Grâce à lui, le Thunder remporte le match face aux Cavaliers. Leader, pas d’autre mot. Matez le tir de fou malade.

Il a donc dominé le duel face à Donovan Mitchell, et regarde le statut de meilleur arrière de NBA droit dans les yeux. Déjà le cas pour certains fans et observateurs, l’opinion s’entend parfaitement. La ligne statistique est très belle et permet à Shai de montrer qu’il faudra compter sur lui à l’heure d’évoquer les trois lettres prestigieuses que sont le M, le V et le P. Bien sûr, les deux mutants que sont Joel Embiid et Nikola Jokic sont déjà très loin devant, mais le fait d’être mentionné dans une telle discussion est déjà un gage de reconnaissance luxueux. SGA peut s’en targuer. Oklahoma peut sourire : son leader est en grande forme !

43 points

7 rebonds

6 passes

3 interceptions

1 contre

15/22 au tir

12/13 aux lancers francs

Victoire face aux Cavs, avec Donovan Mitchell en face.

