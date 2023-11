Ce match entre les Pistons et les Bucks a-t-il été l’un des plus intéressants de la soirée ? Oui madame, oui monsieur, et à plus d’un titre. On en parle autour d’un septième café ?

On n’aurait pas parié là-dessus, mais ce Bucks – Pistons nous aura donc tenu en haleine jusqu’aux toutes dernières secondes.

Avant de parler des vainqueurs et du fait majeur – malheureux – du match ? Honneur aux vaincus, une vraie belle troupe qui n’a jamais abandonné son bon mood du jour, à l’image de ce début de saison d’ailleurs. Jalen Duren en tout début de match, puis Killian Hayes, et ce diablotin de Cade Cunningham (33 points, 8 rebonds et 8 passes), CC qui a déjà l’air de tout sauf d’un gamin en troisième année. Mais la belle surprise de la soirée côté Michigan se nomme Marcus Sasser, frérot de Marlène et surtout l’homme qui peut potentiellement mettre Jaden Ivey ou Killian Hayes au chômage tant le rookie a l’air à la fois talentueux et sûr de lui. 26 points à 11/17 en sortie de banc, des shoots d’un mec qui se prend pour Jordan, plus de 10 pions de moyenne depuis le début de saison, bref encore un crack à surveiller même s’il n’était clairement pas sur le haut de la pile en début de saison.

Des Pistons qui ont donc tenu, jusqu’au bout, mais qui auront subi les foudres de Bucks énervés. Énervés pour quoi ? Énervés pour ceci ci-dessous, une décision ahurissante des refs qui décidaient en début de deuxième mi-temps d’infliger à Giannis Antetokounmpo sa deuxième faute technique du match pour avoir manifesté sa joie après un dunk. Visez-moi plutôt ce bad boy :

Giannis Antetokounmpo was ejected for a second technical foul for taunting after he dunked on Isaiah Stewart.

Jamais facile de garder son calme face à Isaiah Stewart, pas l’huître la plus fraîche de la bourriche, mais… on va où là ? On met nos plus grands spécialistes en lecture labiale sur le coup mais à première vue il ne semble pas que Giannis n’ait insulté les Stewart sur plusieurs générations, ni personne d’autre d’ailleurs. Le flex ? Euh, ses muscles sont comme ça naturellement. La bouche ouverte ? Oui, incroyable, Giannis a une mâchoire constituée de dents et il l’ouvre parfois. Quoiqu’il en soit le Freak sera donc expulsé prématurément, et nous, implacables boomers que nous sommes, hurlons encore à 6h07 que le trashtalking… c’était mieux avant.

La deuxième mi-temps sera ensuite disputée dans une atmosphère de soirée foutue en l’air par les zèbres, dommage on s’amusait bien. Retour des Bucks, Cunningam et Sasser (qui s’appelle Kaylyn) tiennent les Pistons à bout de bras, mais Damian Lillard porte bien son surnom et va inscrire 19 points au dernier quart tandis que Brook Lopez enchainera deux actions bien clutch (un contre et un tir à 3-points) pour sceller le sort de ces sympathiques michiganais.

BROOK LOPEZ FROM DEEP.

Pistons-Bucks | Live on the NBA App

Les Bucks ont gagné, les Pistons ont perdu ? Nope, les Bucks ont gagné, les Pistons n’ont pas démérité et les arbitres ont perdu. On est comme ça nous, on se positionne, on dit les termes, on est des fous.