La nuit fut longue, très longue, mais une fois de plus on en est venu à bout. On n’a évidemment pas pu tout voir mais on en a quand même vu pas mal, alors voici le résumé maison de ce sacré gros buffet. Enjoy !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Comme attendu, un homme a crié le mot “défense” dans les tribunes d’Indianapolis et il s’est fait sortir de la salle. Keyonte George, Jordan Clarkson et Ochai Agbaji étaient titulaires pour le Jazz, pas fou mais à revoir

LaMelo Ball est vraiment très fort mais il est surtout vraiment très seul

Alors que dans la tête de Jordan Poole ils sont vraiment nombreux

Les Sixers ont été plus appliqués que les Celtics, surtout au quatrième quart

Les Knicks ont montré aux Spurs à quoi ressemblaient des hommes, des vrais

Les stars des Clippers ont été bien décevantes face aux soldats des Nets

Trendon Watford est passé à un challenge prêt d’envoyer PJ Tucker à la retraite

Des Rockets en pleine forme ont pulvérisé des Lakers dépourvus d’énergie et d’envie

Les Wolves aussi sont en pleine bourre, et ils n’ont pas eu besoin de trop s’employer face aux Rossignols de New Orleans

Match très serré entre le Heat et les Grizzlies, beau duel entre Jaren Jackson Jr. et Bam Adebayo, Kyle Lowry en mode old-school, mais c’est le rookie Jaime Jaquez Jr. qui a eu le dernier mot

Chet Holmgren a officiellement adopté le petit Jarrett Allen et Shai Gilgeous-Alexander a montré à Donovan Mitchell ce qu’était un candidat MVP.

Thriller sympatoche à Chicago. Les Suns fêtaient le retour de Bradley Beal et il leur a fallu une prolongation pour venir à bout des Bulls. Pour le même prix, on prend.

Affaire sordide à Milwaukee. Les Bucks ont gagné, les Pistons n’ont pas démérité, mais les arbitres ont sévèrement hoqueté

Gros match des Raptors face aux Mavs. Pascal Siakam a scoré, et Scottie Barnes a fait tout le reste

Jerami Grant est le patron des Blazers, et ceci est une très mauvaise nouvelle pour les Blazers

Les Kings s’en sont remis à Domantas Sabonis et à un Malik Monk bien clutch pour se donner un peu d’air au classement

Kris Murray a contré Keegan Murray, probablement la conséquence d’un vol de pomme noisette durant leur enfance.

Superbe match entre les Nuggets et les Warriors, Nikola Jokic a pesé de tout son être et on vous conseille la dernière action, juste avant le buzzer.

Les Français de la nuit

Théo Maledon ne sourit plus mais il continue à scorer en sortie de banc des Hornets

Bilal Coulibaly a mis deux tirs à 3-points mais il a surtout emmené lui-même Brandon Miller en enfer lorsqu’il a défendu sur lui

Nicolas Batum a vu son doigt se transformer en sardine de camping mais il a pu finir le match face aux Celtics

Victor Wembanyama a connu une soirée très compliquée dans la rudesse du Madison Square Garden

Rudy Gobert a été énorme face aux Pels (17 points, 21 rebonds et 2 contres). Jaunisse Valanciunisse.

4 points et 5 rebonds en 9 minutes pour Ousmane Dieng avec OKC

Killian Hayes a été efficace face aux Bucks (14 points, 5 rebonds et 4 passes en 29 minutes)

Frank Ntilikina est blessé, Moussa Diabaté, Rayan Rupert, Sidy Cissoko, Malcolm Cazalon et Evan Fournier n’ont pas joué

Le highlight de la nuit : honneur à un esthète

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

