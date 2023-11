Les Sixers s’offrent Boston dans le choc de la nuit à l’Est (106-103) !

48 minutes intenses entre deux concurrents de gros calibre à l’Est. Sixers – Celtics, à Philadelphie, et déjà un message envoyé sur la santé des deux équipes. Joel Embiid est impérial, et son équipe plutôt efficace collectivement. Un combo gagnant face à des Celtics qui n’ont rien lâché, mais accusé le coup sur plusieurs séquences qui leur seront fatales.

Que retenir de ce Sixers – Celtics ? Qu’on attendait deux équipes au rendez-vous pour montrer que rien ne sera laissé à l’adversaire tout au long de la saison. Dans le viseur ? Les Bucks, mais aussi et bien sûr Boston. Les C’s ont proposé de beaux mouvements collectifs, qui n’ont pas suffi face à une défense de Philly absolument démente sur certaines possessions.

Une excellente, excellente défense des Sixers sur la dernière possession, Boston fait tourner le ballon mais les rotations sont suprêmes.

Batum + Covington + Beverley, on leur fait pas. T’arrives même a cacher Korkmaz, c’est fort.

Pour autant, les Verts s’en sortent à l’usure en profitant des espaces créés par le jeu de passes poussé jusqu’au bout du chrono des 24. Les Sixers ont été capables de mettre le gros coup de gaz dans le troisième quart pour mettre la pression chez les visiteurs, mais attention tout de même au schéma écran d’Embiid pour Maxey et tricotage excessif de la balle entre les deux joueurs pour des résultats parfois limités. Régulière, début de saison tout ça tout ça… pas trop d’inquiétude à avoir pour le moment, mais c’est à souligner.

À mettre en avant également la belle réaction des Celtics en fin de match, avec un 10-0 placé dans les 4 dernières minutes pour s’offrir une balle de prolongation sur l’ultime remise en jeu. Dommage, c’est Porzingis qui doit tirer à 3-points pour faire vivre son équipe un peu plus longtemps, c’est bien trop court. On dédicace aussi le tir de mutant de Joel Embiid pour asseoir le match, en tout cas mettre Philadelphie dans les meilleures dispositions. MVP, c’est comme ça qu’il veut qu’on l’appelle, une année de plus. Victoire des Sixers, joli visage et surtout petit courant d’air dans l’oreille des Celtics. De quoi ressasser un peu les 48 minutes sur l’oreiller en se disant “tain, pas normal”. Hâte de voir le match retour !