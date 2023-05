Dos au mur et obligés de l’emporter pour relancer la série, les Sixers ont arraché la victoire face aux Celtics au Wells Fargo Center. Il aura fallu un James Harden monstrueux et une prolongation mais Philly revient à 2-2.

Pour la feuille de stats maison, c’est juste ici.

Note pour ceux qui découvrent tout juste la NBA et les Playoffs : ne jamais prendre un match pour acquis. Celui-ci par exemple sentait bon la victoire maitrisée pour Philadelphie. Regardez donc cette première mi-temps. Joel Embiid fait son chantier habituel à l’intérieur, James Harden répond aux critiques en envoyant du très, très sale, Boston joue comme si c’était un match de départementale. Bref, une équipe a le couteau entre les dents et l’autre, à l’image de son leader Jayson Tatum (2 points à 1/9 à la pause), semble plutôt là pour faire du tourisme. Heureusement pour eux, les Celtics peuvent compter sur la paire Jaylen Brown – Malcolm Brogdon pour sauver un peu les meubles. Boston est à moins de 10 points à la pause et c’est très, très bien payé. (59-50)

Bis repetita au retour des vestiaires avec Philly qui continue de dominer avec un James Harden décidément injouable et Joel Embiid dans son sillage. Boston est condamné à un match de trainard, espérant un coup de moins bien des hôtes. Bref, ça sent pas le gros suspense mais un run des Celtics en fin de troisième quart ouvre une porte. Philly a joué un peu facile et Boston est encore en vie. Osera-t-on souffler qu’un scénario épique peut encore arriver ? C’est dur à croire mais sait-on jamais.

Et hop, Beantown reçoit le message cinq sur cinq et sort le gros money time. La défense est suffocante, Al Horford donne une leçon à Joel Embiid. Les Jay Brothers assurent les affaires courantes en attaque. Philly se fait retourner façon crêpes Whaou, il y a comme un frisson dans le dos de tous les fans du Wells Fargo Center. Après avoir dominé tout le match, Philly va-t-il choker sa fin de match ? Il faut tout le hustle de P.J. Tucker et le talent d’Harden pour aller arracher une prolongation. On souffle un coup dans les tribunes.

JAMES HARDEN WITH 39.

SENDS GAME 4 INTO OVERTIME. GET TO ESPN! pic.twitter.com/K5kQ7ZFXe4 — NBA (@NBA) May 7, 2023

Qui pour remporter celui-ci ? Boston semble avoir pris le momentum, mais Joel Embiid se fait violence pour ramener les siens en tête. On arrive alors au tournant du match avec Jayson Tatum qui pense poser une énorme clim’ à longue distance (non sans s’aider un peu du bras). Philly vient peut-être de perdre gros. Les fans ont-ils vu les Sixers pour la dernière fois ? Nan car tel Zorro, James Harden arrive à la rescousse. Dans un autre monde ce soir, le barbu profite d’une prise à deux sur Joel Embiid pour se retrouver seul dans le corner. La sanction est immédiate.

LE SHOOT MONUMENTAL DE JAMES HARDEN POUR LA VICTOIRE !!pic.twitter.com/f828iCODqb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2023

Sur la dernière possession, Marcus Smart est à une seconde près de lui rendre la pareille mais l’horloge sonne alors qu’il a toujours la balle en main : victoire Sixers !

Ce fut dur, intense mais Philadelphie réussit l’essentiel, revenir à 2-2 avant de reprendre la route de Boston. Une défaite aurait sans doute mis fin aux espoirs des Sixers mais cette série est loin d’être terminée. On attend désormais la réaction des Celtics, qui doivent montrer les muscles à la maison pour ne pas offrir une balle de match à Joel Embiid et sa bande à domicile. Le Game 5 s’annonce énormissime !