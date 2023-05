James Harden claque un chef d’œuvre : 42 points, 8 rebonds, 9 passes et le tir de la gagne

Critiqué après deux derniers matchs très insuffisants pour un joueur de son calibre, James Harden a répondu à sa manière : 42 points, 8 rebonds, 9 passes, 4 interceptions et le tir de la gagne pour sauver les Sixers. La barbe a retrouvé du piquant !

La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain, voilà une citation qui irait bien à James Harden sur ces Playoffs 2023. On résume vite fait ? Une masterclass dans le Game 1 pour faire oublier l’absence de Joel Embiid et aller récupérer l’avantage du terrain à Boston. Et la suite ? Deux perfs pas franchement jolies jolies pour le retour du Process en tenue.

Après le Game 3 perdu à la maison, Embiid avait même appelé ses coéquipiers à donner plus pour sauver la patrie Sixers en danger. Perdre ce Game 4, c’était presque condamner Philly dans ces Playoffs. Impossible de croire que Boston pourrait manquer trois balles de match dont deux à domicile. Pas le choix, il fallait gagner ce soir et on attendait un vrai step-up de la part des leaders. En tant que numéro 2 de la franchise, Harden était au premier rang des accusés quand tout allait mal. Il devait une réaction aux fans.

Et voilà qu’on revient à notre fameuse maxime avec un nouvel ascenseur émotionnel offert par le barbu le plus célèbre au monde. 42 points, 8 rebonds, 9 passes, 4 interceptions, 16/23 au tir, 6/9 de loin, une véritable masterclass tout en facilité pour l’ancien pyromane des Rockets, qui a non seulement sauvé Philly en arrachant la prolongation mais aussi donné la victoire aux siens durant l’overtime avec un tir de mammouth dans le corner. IMMENSE James Harden en ce dimanche soir.

JAMES HARDEN GAME WINNER. pic.twitter.com/FiK59uw8VI — Philadelphia 76ers (@sixers) May 7, 2023

Maintenant, il va être intéressant de savoir quelle version de James Harden arrivera au Garden lors du Game 5. Le monstre injouable des Games 1 et 4 ou la pâle copie des Games 2 et 3 ? La régularité du guard à briller sera sans doute le facteur qui décidera du sort des Sixers dans cette série.