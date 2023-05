Battus pour la deuxième fois consécutive, les Sixers voient la série contre les Celtics tourner au vinaigre. Joel Embiid a exhorté ses coéquipiers à réagir avant qu’il ne soit trop tard.

Au moment de boucler le Game 1, les éloges pleuvaient sur Philadelphie. Aller gagner à Boston sans Joel Embiid, quel magnifique signal de résilience et de solidité d’effectif ! Cerise sur le gâteau, le MVP 2023 devait même faire son retour dès le Game 2. De là à imaginer les Sixers prendre définitivement la main sur la série, il n’y avait qu’un pas. Et non en fait.. En totale domination sur la seconde manche, Boston a surfé sur son retour en forme pour aller l’emporter sur le terrain des Sixers, récupérant par la même occasion l’avantage du terrain perdu il y a deux rencontres.

Ils étaient devenus les favoris de la série et voilà désormais les Sixers sous pression. En remportant le Game 4 à la maison, ils pourraient remettre les compteurs à zéro mais une défaite mettrait Philly au bord du gouffre avec un Game 5 à Boston dans la foulée. Bref, l’heure est à la réaction pour les hommes de Doc Rivers et c’est Joel Embiid qui a appelé ses coéquipiers à la révolte. Des propos rapportés par Ky Carlin de Sixers Wire.

“Je pense que les joueurs doivent se montrer à la hauteur. Je dois faire mon travail. Les autres gars, tout le monde connaît son rôle. Ils doivent faire leur travail. Les joueurs doivent se montrer à la hauteur. Évidemment, vous pouvez faire tous les ajustements que vous voulez, mais si les joueurs n’exécutent pas, qu’ils ne se montrent pas et que nous ne faisons pas de tirs, c’est de notre faute. Je pense que c’est de notre faute”.

Pas très content le Jojo, probablement blasé à l’idée que Boston ait gâché sa soirée de remise du MVP devant son public. Pour expliquer ses propos, le pivot a rappelé la situation des siens, désormais dos au mur et dans l’obligation de gagner rapidement. Cette fois au micro de John Clark de NBC Sports.

“Il n’y a pas de panique. Nous devons juste nous calmer. Nous n’avons pas beaucoup de temps. Nous devons trouver une solution. On ne peut pas descendre à 3-1”

Il est clair que le Game 4 est désormais un must win pour Philly. Hors de question d’être menés 3-1 avant de repartir à Boston. Pour cela, il va falloir un réveil des leaders. Après son magnifique Game 1, James Harden est retombé dans ses travers de Playoffs : 5/28 au shoot sur les deux derniers matchs pour la barbe et des mauvais choix en pagaille. Tyrese Maxey est aussi passé au travers alors que Tobias Harris n’a jamais trouvé son rythme cette nuit à cause d’un problème de fautes. Difficile dans ces conditions d’aller gagner des matchs contre une équipe aussi solide que Boston. L’heure est à la révolte pour Joel Embiid et compagnie.

Source texte : Sixers Wire, NBC Sports