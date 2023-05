Dominés lors des deux premiers matchs à Denver, les Suns n’avaient pas vraiment d’autre choix que de l’emporter à Phoenix cette nuit. Mission accomplie. C’était dur, mais quand vous avez Devin Booker et Kevin Durant qui marquent 86 points à deux pour votre équipe, ça passe.

Les statistiques du Game 3

“Ils savaient quoi faire pour qu’on gagne ce match.”

Voilà ce qu’a déclaré le coach Monty Williams après la victoire des Suns dans le Game 3 cette nuit (121-114). S’il fallait résumer la rencontre en une phrase, ce serait celle-là.

47 points, 6 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 1 contre en 42 minutes pour Devin Booker. 39 points, 9 rebonds, 8 passes, 2 contres et 0 perte de balle en 43 minutes pour Kevin Durant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le premier était sur un nuage de la première à la 48e minute (20/25 au tir !), tandis que le second est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. KD a connu un début de match difficile face à Aaron Gordon (12/31 au tir en tout), avant de trouver son rythme en allant sur la ligne des lancers-francs pour ensuite redevenir Kevin Durant.

86 points sur 121 donc pour les deux monstres. Et il fallait l’ensemble de cette énorme production statistique pour permettre à Phoenix de se relancer dans la série, les Cactus étant privés de Chris Paul tout en évoluant avec un Deandre Ayton à côté de la plaque (4 points et 9 rebonds à 2/6 au tir, 26 minutes seulement, benché en fin de match).

Devin Booker and KD showed out in the Valley for Game 3🌵 pic.twitter.com/ghycv6Vpd6 — SportsCenter (@SportsCenter) May 6, 2023

Avant ce Game 3 à Phoenix, on se demandait quels role players allaient step-up pour aider le duo de superstars des Suns. Car quoi qu’on en dise, battre les Nuggets à deux est une tâche compliquée voire impossible. Si les chiffres donnent l’impression que Phoenix a justement gagné à deux, certains remplaçants ont haussé leur niveau de jeu pour impacter la rencontre au-delà des chiffres.

On pense au pivot Jock Landale (6 points, 9 rebonds en 22 minutes), bien plus impactant qu’Ayton en sortie de banc. On pense à T.J. Warren, qui a profité de ses premières minutes dans la série pour montrer qu’il savait toujours mettre le ballon orange dans le panier (7 points dont 5 dans les trois dernières minutes du match). Terrence Ross, également appelé par Monty Williams, a ajouté 5 points tandis que Cam Payne (7 points, 6 passes) a tenté de contribuer à la place de Chris Paul dans le cinq majeur.

Devin Booker + Kevin Durant ce soir : 85 points

17 passes

3 interceptions

32/56 au tir

6/13 à trois points

15/17 aux lancers francs Le reste des Phœnix Suns : 36 points

7 passes

2 interceptions

16/39 au tir

3/15 à trois points

0/0 aux lancers francs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2023

Rien de fou hein, mais au final tout ça a permis aux Suns de résister à l’énorme triple-double de Nikola Jokic (30 points, 17 rebonds, 17 passes), aux 21 points de Michael Porter Jr., et aux trois gros premiers quart-temps de Jamal Murray (32 points), en mode bulle avant d’éclater dans l’ultime période par manque de jus. Les Nuggets ont pris un gros coup de soleil dans le deuxième quart-temps (-17) et même s’ils se sont accrochés jusqu’au bout (Denver est passé devant dans le troisième), ils n’ont jamais réussi à s’en remettre.

Bien évidemment, il n’y a aucune raison de paniquer côté Denver. Les Nuggets mènent toujours 2-1 dans la série, et restent donc en bonne position avant un Game 4 qui pourrait représenter un tournant. L’avantage pour les hommes de Michael Malone, c’est que le duo Durant – Booker (respectivement 43 et 42 minutes) a encore dû puiser dans les réserves pour arracher une victoire, ce qui pourrait coûter cher à un moment donné. Surtout avec un CP3 encore forfait pour dimanche. Surtout avec un Ayton qui a l’air de faire une nouvelle fois la gueule…