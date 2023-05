Menés 2-0 par les Nuggets en demi-finale de Conférence Ouest, les Suns n’ont pas le choix ce soir : ils doivent l’emporter pour continuer à espérer. Pour cela, ils auront évidemment besoin de leurs stars, et notamment Kevin Durant qui doit élever son niveau de jeu, mais aussi de leurs role players, surtout sans Chris Paul.

Avant le début des Playoffs, la principale crainte concernant les Suns était leur manque de profondeur. Aujourd’hui, face à une équipe de Denver très complète et qui se connaît par cœur, les limites du groupe de Monty Williams se voient au grand jour.

Phoenix a perdu les deux premiers matchs de la série à Denver, d’abord par un blowout 125-107 puis en craquant dans le dernier quart-temps du Game 2 (perdu 27-14) pour s’incliner 97-87. Dans cette deuxième manche, le 10/27 au tir de Kevin Durant a beaucoup fait parler, la blessure de Chris Paul n’a rien arrangé, mais surtout la production offensive en dehors du Big Four a été pratiquement nulle. Le quatuor composé de KD, Devin Booker, CP3 et Deandre Ayton a marqué 81 des 87 points de Phoenix, ce qui signifie que le supporting cast a terminé avec seulement 6 unités, à… 3/19 au tir. Ça pique très fort.

Bien sûr, on a toujours su que l’attaque des Suns allait être basée avant tout sur Booker et Durant, avec CP3 et Ayton en soutien. La production des role players est plus considérée comme du bonus, sauf que là on atteint un extrême que Phoenix ne peut pas surmonter. Pas face à une équipe aussi au point que Denver. Alors le coach Monty Williams va devoir faire des ajustements, et ça tombe bien il a déjà prévu deux-trois changements : Terrence Ross et T.J. Warren devraient notamment recevoir plus de temps de jeu dans le Game 3.

Si ces deux-là ne sont pas connus pour leur apport défensif, ils savent par contre mettre le ballon dans le panier. Et parfois c’est pratique, surtout quand vous avez l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire qui est dans le dur comme KD lors du Game 2. Ross et Warren vont avoir une belle opportunité de se montrer, à eux de la saisir. Cam Payne, en l’absence de Chris Paul blessé, devra aussi se montrer beaucoup plus inspiré après sa “perf” à 2 points et 1/7 au tir il y a quelques jours. Quant à Torrey Craig, Josh Okogie ou encore Damion Lee, ce serait pas mal s’ils pouvaient planter une ou deux banderilles lorsque l’occasion se présente.

Vous l’avez compris, les leaders des Suns auront besoin d’un supporting cast qui apporte un minimum de production offensive pour pouvoir rivaliser avec la machine collective de Denver. Si c’est le cas ce soir à Phoenix, la série pourrait bien être relancée. Dans le cas contraire, il faudra penser à préparer les balais.