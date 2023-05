Comme attendu, Chris Paul ne sera pas en tenue pour jouer le Game 3 de la demi de conf’ face aux Nuggets. Retour compliqué dans l’Arizona donc, pour des Suns déjà sous la pression d’un 2-0. Comment Monty Williams va-t-il dispatcher son temps de jeu ?

On l’a appris récemment par Shams Charania : les Suns se préparent à jouer sans CP3 au moins jusqu’au Game 5, s’il a lieu. Annonce qui glace le sang de certains fans pendant que d’autres sont habitués à la chanson. Nouvelle blessure en Playoffs pour le meneur de Phoenix qui laisse une nouvelle fois ses responsabilités vacantes.

Se pose évidemment la question des rotations, Chris Paul gobant en moyenne 36 minutes par joute de Playoffs. De quoi nourrir tout un régiment de joueurs affamés sur le banc. Interrogé sur la question, Monty Williams a assuré qu’il songeait fortement à faire jouer… Terrence Ross et T.J. Warren.

“Those are two guys that could see significantly more time.”

Monty Williams confirms Terrence Ross and T.J. Warren could get more run in Game 3 to provide more offense alongside Devin Booker and Kevin Durant, and that they’ll live with “whatever warts may come with that”: pic.twitter.com/LBuOauzGXi

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) May 3, 2023