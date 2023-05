La Loterie de la Draft NBA 2023 sera commentée en direct, mardi 16 mai, sur la chaîne Twitch de TrashTalk

Boum-boudoum-boudouboudouboum… Les tambours de guerre annoncent le retour de l’une des cérémonies les plus mythiques de la formule NBA. Mardi 16 mai, la 187e loterie annuelle mettra fin à plusieurs mois de suspense autour de l’avenir de Victor Wembanyama. L’enjeu est immense, les éditions précédentes jalousent la petite nouvelle… qui sera commentée en intégralité sur la chaîne Twitch de TrashTalk.

Le lien vers la chaîne Twitch de TrashTalk ! / Qu’est-ce que la loterie NBA ?

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 mai, à 2h du matin, sur la chaîne Twitch de TrashTalk.

Le rendez-vous est pris, et il est immanquable. C’est encore un peu loin, mais l’anticiper est d’utilité publique afin de justifier votre état de forme du lendemain auprès du patron. Parce qu’il est juste inconcevable de manquer la date la plus importante de la jeune carrière de Victor Wembanyama, vous serez présents, à nos côtés, pour croquer ce qui dans 25 ans, se vendra sous récits, anecdotes et lignes de détails à ne plus savoir les hiérarchiser. Jamais les franchises NBA ne se sont autant disputées pour un gars d’chez nous. Sa cote est si haute qu’il sera à coup sûr le premier choix de cette Draft NBA 2023. Produit d’une cuvée plus « normale », Scoot Henderson aurait tous les jours été annoncé en qualité de first pick. Mais voilà, cette année, c’est Victor Wembanyama qui monopolise l’attention. En France, la loterie sera ainsi vécue comme la draft – et la draft comme une simple soirée de gala.

Les premiers drakkars prennent la route de Chicago, Troy Weaver, Rafael Stone et Brian Wright pioncent dans leurs cabines. Lequel des quatorze GM concernés verra, le 16 mai prochain, son rêve déteindre sur la réalité ? L’attente est interminable.