L’horreur dans sa forme la plus terrible. Ce mercredi, huit élèves d’une école de Belgrade, ainsi qu’un garde de l’établissement, ont été tués dans une fusillade. Luka Doncic, dont une partie de la famille réside dans la ville, s’est engagé à payer l’ensemble des frais de funérailles des victimes, ainsi que le soutien psychologiques à leurs proches.

Un geste dont se souviendront sans doute longtemps les familles touchées par la tragédie survenue à Belgrade ce mercredi. Un élève de 14 ans a ouvert le feu sur d’autres membres de l’établissement, touchant mortellement huit d’entre eux ainsi qu’un garde de sécurité. La professeure ainsi que six autres enfants sont blessés, dont un en état d’urgence absolue. Un drame qui a beaucoup touché Luka Doncic. Une partie de sa famille est serbe, et l’une de ses grand-mères réside à Belgrade. Il prendra ainsi en charge les funérailles des victimes via sa fondation, mais également le soutien psychologique aux proches et aux familles. Il a d’ailleurs publié un communiqué pour exprimer sa tristesse suite à l’événement.

After the mass school shooting that included the murder of eight children and a security guard at a Belgrade school, Dallas star Luka Doncic has committed to pay for those funeral services and grief counseling for classmates and staff: https://t.co/KKG4tcpCvk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2023