Après 2 premiers matchs compliqués, un problème évident se pose à Phoenix dans cette demi-finale de Conférence : quelle rotation mettre en place contre Denver ? Monty Williams semble avoir 2, 3 idées d’ajustement en tête. Il suffisait donc simplement d’en faire un apéro.

Étant mené 2-0 face aux Nuggets, les Suns n’ont (presque) plus le droit à l’erreur. Après un festival offensif au Game 1 (125-107), on a eu le droit à un Game 2 plus défensif et maladroit des deux équipes (97-87). Et ce dernier match est d’autant plus amer pour Pheonix lorsqu’on se penche sur les brèches de leur système. Pas besoin d’avoir la science infuse pour comprendre que tout tourne autour de Devin Booker et Kevin Durant offensivement ; sauf que lorsque l’un des deux est en dessous de ses standards – au Game 2 c’était KD (37% au tir avec un 2/12 à 3-points) – c’est tout de suite plus compliqué pour les Suns en attaque. Arrive donc immédiatement la question des rotations : comment palier au manque de production offensive dans une série qui se base… sur la production offensive ? Monty Williams a été interrogé sur ces ajustements pour le Game 3 :

“ Ces deux gars [Terrence Ross et T.J. Warren, ndlr.] pourraient être amenés à passer beaucoup plus de temps sur le terrain.” – Monty Williams

On devrait donc logiquement voir plus de Terrence Ross et de T.J. Warren pour ce Game 3 à la maison. On sait ce que ces joueurs apportent : ce sont des scoreurs qui n’ont pas peur de prendre des responsabilités offensives et qui peuvent prendre feu à tout moment. Les Suns y perdront peut-être en défense mais ils ne peuvent pas se permettre de laisser Denver s’échapper au score. Au-delà de la répartition du temps de jeu d’un Chris Paul blessé, les minutes à échanger seraient surement du côté de Damion Lee (25 minutes au Game 2 pour 0 points à 0/5) et Cameron Payne (16 minutes pour un 1/7 au tir). Jock Landale pourrait se faire chiper le peu de temps de jeu qu’il lui reste par Warren ; et Ross pourrait bien racketter de la même façon Landry Shamet. Torrey Craig quant à lui devrait conserver un temps de jeu similaire (on l’espère en tout cas).

On sait que la bataille des bancs est l’une des clés de cette série ; et pour l’instant l’écart de niveau entre ces deux équipes provient notamment de ce secteur du jeu. Denver peut se permettre de faire souffler un peu Nikola Jokic en alignant des 5 plus petits et plus défensifs – par manque de menace intérieure des Suns – avec Bruce Brown et Christian Braun : de quoi limiter la casse pendant que le Serbe hyperventile sur le banc. Côté Phoenix, on ne peut clairement pas se payer ce luxe : obligé de laisser au moins une des deux superstars pour ne pas avoir une équipe de Play-in dans le besoin offensivement. Les +/- du Game 2 (différentiel de points inscrits et encaissés de l’équipe d’un joueur X, lorsqu’il est sur le terrain) confirment l’impression visuelle de la domination des Nuggets sur les rotations :

Encore une fois le banc de Denver fait la différence face aux Suns. Les +/- des remplaçants : • Jeff Green : 7

• Bruce Brown : 12

• Christian Braun : 15 • Damion Lee : – 5

• Torrey Craig : – 10

• Cameron Payne : – 16 — Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) May 2, 2023

Attention tout de même : le +/- n’est pas une statistique à prendre au pied de la lettre. Il est individuel mais est mesuré collectivement : il dépend tout autant des coéquipiers du joueurs que de ses adversaires sur le parquet ! C’est toute sa limite et son paradoxe. Néanmoins, lorsqu’il est accompagné d’observations tangibles, ça peut être intéressant de voir s’il confirme notre propos ou non. En tout cas une chose est sûre, c’est qu’il n’y a pas débat pour ce cas précis !

Alors qui va-t-on voir sur le parquet côté Suns face au bataillon discipliné des Nuggets ? Terrence Ross et T.J. Warren pour mettre du peps en attaque, mais à quelle fréquence ? Va falloir bomber le torse à la maison ! RDV dans la nuit de vendredi à 4h pour voir une série relancée ou un immense choke.