Fan de jeux vidéos et de Kevin Durant ? Cela tombe bien, la gâchette des Suns aura son propre personnage dans la troisième saison de la licence de guerre : Call of Duty Warzone. Après avoir signé un contrat à vie avec Nike, KD continue ses partenariats juteux.

C’est un peu le rêve de tout gamin qui se réalise pour Kevin Durant: avoir son propre personnage dans son jeu vidéo favori. KD sera disponible dans la saison 3 de Call of Duty Warzone, le Battle Royale d’Activision. Un petit clin d’oeil à la génération début des années 2000, qui a sans doute saigné les opus du début de la dernière décennie. Pour tous les non initiés, l’objectif du jeu est de survivre face à 100 adversaires sur une carte afin d’être le dernier survivant. Démocratisé par l’arrivée de Fortnite notamment, le mode de jeu “Battle royale” a connu un essor assez fou sur ces cinq dernières années. Pendant le confinement, Warzone était LE jeu le plus joué et a connu une hype assez folle pendant ce satané COVID.

Mais depuis, le soufflet est un petit peu retombé (et oui il faut bien retourner bosser…) et le nombre de joueurs est en baisse quasi constante. Selon Dexerto, entre décembre 2022 et février 2023 le nombre de joueurs aurait été divisé passant de 308 833 à 167 294 (uniquement sur la plateforme Steam). La présence de tête d’affiche comme Kevin Durant a pour objectif de faire (re)venir davantage de joueurs sur le jeu pour ré-impulser une dynamique dans une machine qui commence gentiment à s’essouffler.

Easy Money Sniper is drafted to Call of Duty for his rookie season 🏀 Kevin Durant will be available in a special, limited-time Store Bundle to be released during Season 03 Reloaded. pic.twitter.com/qJkZolNoEr — Call of Duty (@CallofDuty) May 3, 2023

En plus de son “skin” (apparence dans le jeu), Kevin Durant aura deux armes qui le caractérise plutôt bien : un fusil de précision appelé “Easy Money Sniper” (oui oui) et un fusil d’assaut “Reap This“, l’attirail parfait pour réaliser une partie dans la peau de KD.

Après son partenariat à vie avec Nike, Kevin Durant continue de développer son image et enchaine les partenariats juteux. Pas étonnant qu’il ait intégré cette année le top 10 des athlètes les mieux payés de la planète.

En attendant KD aimerait bien pouvoir être à l’affiche des finales de conférence à l’Ouest mais pour cela il va falloir sérieusement accélérer face aux Nuggets sous peine de… jouer la suite des Playoffs sur la console.

