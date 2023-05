Forbes a sorti son classement annuel des athlètes les mieux rémunérés de la planète et l’on retrouve trois monstres de la NBA dans le Top 10 : LeBron James, Steph Curry et Kevin Durant. Aux côtés de grands noms comme Ronaldo, Messi ou Federer, la NBA se fait une belle place dans le classement des gros sous.

La liste des athlètes les mieux payés de la planète est toujours un classement que l’on aime regarder du coin de l’œil. Déjà parce que les sommes pourraient donner le tournis à Bernard Madoff, mais aussi et surtout parce que 3 joueurs monstres de la NBA composent le Top 10 de Forbes. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour la NBA ça veut dire beaucoup.

Highest paid athletes in 2023: 1. Cristiano Ronaldo – $136M

2. Lionel Messi – $130M

3. Kylian Mbappé – $120M

4. LeBron James 🏀 – $119.5M

5. Canelo Álvarez – $110M

6. Dustin Johnson – $107M

7. Phil Mickelson – $106M

8. Stephen Curry 🏀 – $100.4M

9. Roger Federer – $95.1M…

Juste derrière les footeux les plus bankables de la planète (Ronaldo, Messi, Mbappé, grosse surprise n’est-ce pas ?), on retrouve le roi LeBron James qui touchera 119,5 millions de dollars en 2023. De quoi à peine s’acheter une place en courtside en cas de game 7 entre Lakers et Warriors. On rigole, on rigole, mais le King a construit un vrai empire à la fois sur le terrain mais aussi en dehors. Son contrat à vie chez Nike n’est pas anodin à ce montant démentiel touché par LBJ. Mais au-delà de tout contrat, il reste une magnifique vitrine pour la NBA tant par son niveau de jeu que par son aura médiatique. Indispensable pour la NBA dans sa communication et son développement, cette conjoncture profite évidemment à LeBron depuis (quasiment) le début de sa carrière.

On retrouve ensuite un boxeur et deux golfeurs (tiens tiens…) et puis voilà qu’arrive Stephen Curry avec 100,4 millions de dollars pour l’année 2023. Égérie de la marque Under Armour, le chef continue à cultiver sa singularité chez un équipementier qui était un peu en galère ces derniers temps. Mais le nom de Stephen Curry ne pouvait pas échapper à la marque, qui a décidé de casser sa tirelire fin mars pour conserver son joyau. Jackpot pour Baby face !

Enfin, juste derrière le plus beau revers de l’histoire du tennis, on retrouve le (peut-être) meilleur talent offensif de tous les temps : Kevin Durant. Ce n’est définitivement pas grâce à sa coupe de cheveux que KD touche 89,1 millions de dollars par an mais bien grâce à son niveau de jeu indécent. Son contrat à vie avec Nike tout fraîchement signé devrait lui garantir des retombées pharaoniques. Comme quoi, il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes pour être une machine à billets, rentrez vos shoots comme KD (bon courage).

Au-delà des sommes, c’est une aubaine pour la NBA qui continue, grâce à ses têtes d’affiches, de développer son image de marque et son aura partout sur la planète. Quoi de mieux que d’avoir LeBron James, Steph Curry et Kevin Durant en porte-étendards lorsque l’on est plus la grand ligue de basket-ball au Monde ?

Source : Forbes