Joel Embiid, pourtant incertain en début de journée, devrait bien jouer ce soir lors du Game 2 face aux Celtics. Absent lors de la première manche, Doc Rivers avait annoncé un peu plus tôt dans la journée qu’il ne prendrait aucun risque avec sa superstar devenue MVP la nuit dernière. Mais Jojo l’a annoncé à son vestiaire : il est de retour.

Jouera, jouera pas ? C’est un peu la grande question que tout le monde se pose depuis ce matin. Et il faut dire que la présence ou non du tout fraîchement élu MVP peut tout changer. Joel Embiid, on le sait, est touché à un genou depuis le match 3 contre les Nets et panse tranquillement ses plaies. En son absence, James Harden a repris le flambeau et a gagné (presque à lui tout seul) le match 1 à Boston.

Pressenti pour participer à cette deuxième joute hier, Joel Embiid devrait en effet bien tenir son rang, sauf rechute. Selon Shams Charania, l’un des insiders les plus fiables de NBA, Jojo aurait annoncé au vestiaire de Philly son retour. Tremble Boston :

After winning MVP last night, during a quick 76ers celebration, Joel Embiid turned to the team and said: “I’m back.”

Embiid devrait donc revenir sur le parquet cette nuit pour le match 2 contre les Celtics, sauf retournement de situations. – The Athletic, Stadium.

Embiid is indeed on track to return tonight in Game 2 vs. Celtics barring setbacks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2023