Face aux Lakers, Draymond Green n’a pas eu l’impact qu’on attendait, et surtout que les Warriors attendaient de lui. Très vite gêné par les fautes, il a du ronger son frein sur le banc tout un moment en première mi-temps. Avant de revenir sans trop de rythme ensuite.

Quand Draymond Green parle, il y met souvent les formes. Y compris lorsqu’il s’agit de réaliser son autocritique. Après une partie plutôt discrète contre les Lakers au Game 1, M’sieur Vert ne s’est donc pas fait de cadeau, admettant qu’il a mal joué. Très vite handicapé par trois fautes, il a du laisser sa place sur le terrain pour être reposé de force. En cause ? Le jeu d’Anthony Davis au poste bas notamment, qui a effectué un boulot XXL sur la défense des Warriors… mais également des coups de sifflets plutôt stupides sur Jarred Vanderbilt, en drive.

“J’ai joué comme de la merde. Je suis dégoûté de moi-même. Premièrement, le problème de fautes. Ce n’est pas possible, je ne peux pas. Je dois rester sur le terrain. Ma troisième est sur Jarred Vanderbilt, sur un putback. S’il le met, ils passent en tête et la vie aurait continué. Je dois être plus intelligent. Je ne peux pas nous mettre dans une position qui casse les rotations, les oppositions, qui casse beaucoup de choses à cause de mon absence sur le terrain. Je dois être meilleur et plus intelligent, je le serai.” – Draymond Green