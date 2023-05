Joakim Noah a beau avoir pris sa retraite officielle en 2021, comme beaucoup d’anciens joueurs il garde un lien particulier avec la basket. Lien d’autant plus magnifié par son initiative : une ligue créée pour lutter contre la violence à Chicago. Une nouvelle preuve d’amour du Jooks pour sa ville de cœur.

Son nom est la One City Basketball Ligue et elle provient d’un partenariat avec 28 groupes de prévention contre la violence. L’idée est simple : proposer un programme de basket incitatif pour les jeunes entre 16 et 25 ans issus des quartiers Ouest et Sud de Chicago.

Awesome: Former Bulls star Joakim Noah is launching “One City Basketball League” in Chicago this month in collaboration with 28 violence prevention groups. It will provide financial incentives for players, off-court programs and job opportunities. pic.twitter.com/w3XXB0zUpj — Shams Charania (@ShamsCharania) May 1, 2023

Un choix fort, loin d’être anodin pour Joakim :

“Chicago est l’endroit qui m’a donné tout ce que j’ai : jouer pour les Chicago Bulls. […] Donc je cherche toujours à travailler dans cette ville. La ville est divisée par tant de choses, et l’un des moyens pour l’unifier se fait à travers le basket.”

La finalité de cette initiative n’est pas exclusivement sportive : fonder cette ligue permet aux jeunes de s’épanouir par le basket mais également de créer des emplois dans une ville rongée par les inégalités. La One City Basketball Ligue devient donc un moyen pour contribuer à les réduire et c’est toute la beauté du geste.

Drafté en 2007, Noah a vécu pendant neuf ans à Chicago, passage marqué par ses deux sélections au All-Star Game et son titre de défenseur de l’année pour la saison 2013-14. Une belle époque pour ces Bulls qui ont été jusqu’en finale de Conférence Est durant la saison 2010-11 – portés par un Derrick Rose plus jeune MVP de l’histoire. Et si Joakim Noah a durement fini sa carrière par différentes piges non concluantes, son passage à Chicago, lui, n’est pas prêt de s’oublier.

Joakim reste donc dans la lignée de sa carrière à Chicago : amoureux du basket, loyal et généreux. Un geste fort pour une ville qui souffre grandement des inégalités. Espérons juste que ce n’est pas lui qui encadrera les ateliers de shoot du programme.