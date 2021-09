ESPN a sorti son Top 100 annuel des joueurs NBA : Kevin Durant numéro 1, Evan Fournier absent, on fait le point !

Chaque année, c’est un classement qui fait énormément parler et qui permet de chauffer tout le monde à quelques semaines du début des hostilités : le Top 100 annuel des joueurs NBA made by ESPN. Après avoir dévoilé les places 100 à 51, 50 à 26 et 25 à 6, le site US vient de sortir le Top 5 et on a donc désormais le classement complet. On fait le point, et quelque chose nous dit que ça va sévèrement se friter !

Les critères

Avant de se plonger tête baissée dans ce Top 100 d’ESPN, il est important de rappeler les critères utilisés pour faire ce classement, histoire de savoir de quoi on parle. Ces critères, ils se résument en une seule question :

Quel joueur sera le meilleur lors de la saison 2021-22 ?

Rien de plus, rien de moins. On est donc avant tout sur de la prédiction. Cela ne veut évidemment pas dire que le passé n’a plus aucune importance dans ce classement, car on se base forcément sur la (ou les) campagne(s) précédente(s) pour imaginer celle qu’on est sur le point de vivre. Mais l’argument « Giannis Antetokounmpo mérite automatiquement le spot numéro 1 car il est champion et MVP des Finales » ne tient donc pas la route. C’est un exemple parmi d’autres, bref vous avez compris la logique. Cela explique aussi pourquoi Kawhi Leonard et Jamal Murray ne figurent pas dans ce classement, eux qui vont rater une bonne partie de la saison (voire toute la saison) à cause de leur blessure au genou. Du coup, chers fans de Kawhi, ne faites pas les choqués.

Le classement complet

100 : Norman Powell

99 : Danilo Gallinari

98 : Steven Adams

97 : Will Barton

96 : Jalen Green

95 : Kevin Huerter

94 : Jonas Valanciuanas

93 : Mitchell Robinson

92 : Duncan Robinson

91 : Derrick Rose

90 : Jordan Clarkson

89 : Robert Covington

88 : Seth Curry

87 : Miles Bridges

86 : Devonte’ Graham

85 : John Wall

84 : Darius Garland

83 : Dejounte Murray

82 : Lauri Markkanen

81 : Terry Rozier

80 : Caris LeVert

79 : Tim Hardaway Jr.

78 : Dillon Brooks

77 : Andrew Wiggins

76 : Cade Cunningham

75 : Joe Harris

74 : Jusuf Nurkic

73 : Tyrese Haliburton

72 : OG Anunoby

71 : Jaren Jackson Jr.

70 : Kemba Walker

69 : Aaron Gordon

68 : Spencer Dinwiddie

67 : Bojan Bogdanovic

66 : Mikal Bridges

65 : Malcolm Brogdon

64 : Bogdan Bogdanovic

63 : D’Angelo Russell

62 : Joe Ingles

61 : Jarrett Allen

60 : Christian Wood

59 : Collin Sexton

58 : Gordon Hayward

57 : Lonzo Ball

56 : Fred VanVleet

55 : Clint Capela

54 : John Collins

53 : Jerami Grant

52 : Anthony Edwards

51 : Buddy Hield

50 : Kristaps Porzingis

49 : Marcus Smart

48 : Mike Conley

47 : LaMelo Ball

46 : Tobias Harris

45 : DeMar DeRozan

44 : Myles Turner

43 : Kyle Lowry

42 : Julius Randle

41 : Michael Porter Jr.

40 : Domantas Sabonis

39 : Nikola Vucevic

38 : Pascal Siakam

37 : Draymond Green

36 : Shai Gilgeous-Alexander

35 : Deandre Ayton

34 : De’Aaron Fox

33 : Zach LaVine

32 : Klay Thompson

31 : Ja Morant

30 : C.J. McCollum

29 : Russell Westbrook

28 : Ben Simmons

27 : Jaylen Brown

26 : Brandon Ingram

25 : Rudy Gobert

24 : Karl-Anthony Towns

23 : Zion Williamson

22 : Jrue Holiday

21 : Bam Adebayo

20 : Kyrie Irving

19 : Khris Middleton

18 : Donovan Mitchell

17 : Trae Young

16 : Jimmy Butler

15 : Devin Booker

14 : Jayson Tatum

13 : Chris Paul

12 : Paul George

11 : Bradley Beal

10 : James Harden

9 : Anthony Davis

8 : Damian Lillard

7 : Joel Embiid

6 : Nikola Jokic

5 : Stephen Curry

4 : Luka Doncic

3 : LeBron James

2 : Giannis Antetokounmpo

1 : Kevin Durant

Maintenant on peut débattre

Pas d’Evan Fournier, Rudy Gobert dans le Top 25

Premier truc qu’on a voulu checker, les places de nos Frenchies. Enfin plutôt de notre Frenchie car on s’est rapidement rendu compte que notre Vavane national n’était pas dans ce classement. On va tout de suite lui envoyer un MP sur Twitter pour lui demander son avis sur les places de Lauri Markkanen, Robert Covington et Cie. Concernant Rudy, ça ouvre la porte du Top 25. Une petite place de plus par rapport à l’an dernier, mais le symbole est beau pour celui qui possède désormais trois trophées de meilleur défenseur de la NBA sur son CV. Un peu plus de succès en Playoffs et Gobert pourrait grimper encore plus !

Deux rookies dans le lot

La classe biberon a déjà la cote. Considérée comme très très solide, la Draft NBA 2021 a vu Cade Cunningham et Jalen Green sortir avec les deux premiers choix, respectivement à Detroit et Houston. Et les deux pépites se retrouvent directement dans le Top 100, Cade à la 76e place et Green à la 96e. La preuve que les attentes sont grandes les concernant, et que les Hexperts croient en leur immense potentiel. La course au Rookie de l’Année sera très intéressante à suivre entre les deux, qui risquent déjà de faire des étincelles chez les grands.

Klay Thompson au spot 32

Comment va revenir Klay Thompson ? Visiblement pas trop mal si l’on en croit le Top 100 d’ESPN. Si le classement se confirme, ça voudrait dire que Klay aura retrouvé un niveau très très correct, quasiment All-Star, ce qui serait déjà une jolie progression quand on sait qu’il revient d’une rupture d’un ligament du genou et d’une déchirure du tendon d’Achille. Le destin des Warriors dépend évidemment beaucoup de l’état de santé du Splash Bro, qui aura à cœur de prouver qu’il n’est pas cramé. On croise les doigts pour lui.

Désolé LeBron, Kevin Durant termine au sommet

Bien évidemment, LA grande question de tout Top 100 est de savoir qui est classé tout en haut. L’an dernier c’était LeBron James, qui sortait d’un quatrième titre NBA et d’un quatrième trophée de MVP des Finales. Cette année ? C’est Mister Kevin Durant. Le King, désormais troisième (hashtag #WashedKing à venir) laisse effectivement son trône à KD, qui a prouvé en 2020-21 qu’une rupture du tendon d’Achille n’était en fait pas grand-chose pour lui. De retour au sommet de son game et auteur de performances légendaires en Playoffs, Durant a tout simplement rayonné et est parti pour confirmer, avec peut-être une troisième bague au bout. Pour cela, il devra notamment passer sur le corps de Giannis Antetokounmpo, deuxième du classement après son doublé titre NBA – MVP des Finales il y a quelques mois. Luka Doncic et Stephen Curry ferment le Top 5, tandis que le MVP 2021 Nikola Jokic est sixième.

Les nouvelles têtes du Top 50 :

Mike Conley (71e en 2020, 48e en 2021)

LaMelo Ball (non classé en 2020, 47e en 2021)

Tobias Harris (57e en 2020, 46e en 2021)

DeMar DeRozan (82e en 2020, 45e en 2021)

Myles Turner (74e en 2020, 44e en 2021)

Julius Randle (non classé en 2020, 42e en 2021)

Michael Porter Jr. (51e en 2020, 41e en 2021)

Deandre Ayton (52e en 2020, 35e en 2021)

Zach LaVine (56e en 2020, 33e en 2021)

Klay Thompson (non classé en 2020, 32e en 2021)

Parmi les nouvelles têtes du Top 50, on a logiquement pas mal de jeunots qui montent sérieusement en puissance et qui devraient continuer leur progression : LaMelo Ball, Michael Porter Jr., Deandre Ayton. Zach LaVine et Julius Randle, tous les deux All-Star pour la première fois la saison dernière, sont également là. On note aussi la présence de vétérans avec Mike Conley, qui vient de décrocher une belle prolongation de contrat avec le Jazz après une saison calibre All-Star, et DeMar DeRozan, qui fait un énorme jump par rapport à 2020. Visiblement, y’en a certains qui croient à fond au projet Bulls avec DMDR…

Les nouvelles têtes du Top 25 :

Rudy Gobert (26e en 2020, 25e en 2021)

Jrue Holiday (33e, en 2020, 22e en 2021)

Khris Middleton (35e en 2020, 19e en 2021)

Trae Young (29e en 2020, 17e en 2021)

Plus on monte dans le classement, moins il y a de turnover. Intégrer l’élite, c’est compliqué et ceux qui sont en haut n’ont pas l’intention de lâcher leur spot. Mais outre Gobert, trois autres s’incrustent dans le Top 25 et sans surprise, ce sont des joueurs qui ont brillé lors des Playoffs NBA 2021 et qui semblent destinés à continuer sur leur grosse dynamique. Le duo des Bucks Khris Middleton – Jrue Holiday est là, les deux lieutenants ayant bien accompagné Giannis Antetokounmpo pour aider les Bucks à terminer au sommet. Trae Young, auteur d’une très grosse postseason, débarque également dans le Top 25 et quelque chose nous dit qu’il est parti pour y rester longtemps.

Ils quittent le Top 25 :

Pascal Siakam (24e en 2020, 38e en 2021)

Ben Simmons (16e en 2020, 28e en 2021)

Bon, par contre, ça pique pour Spicy P et Ben Simmons. Visiblement, les experts d’ESPN ont du mal à croire au retour en grâce de Pascal Siakam, qui galère un peu à retrouver son niveau All-Star depuis que le COVID a foutu le bordel en NBA. De plus, il va débuter la saison à l’infirmerie suite à une opération à l’épaule. Quant à Simmons, pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez l’histoire. Sa cote a forcément chuté suite aux Playoffs 2021 et l’incertitude règne aujourd’hui concernant son avenir.

Le plus gros jump au sein du Top 25 :

Bradley Beal (+11, 22e en 2020, 11e en 2021)

Y’a des fans de Bradley Beal chez ESPN ! Auteur d’une nouvelle grosse campagne en 2020-21 avec plus de 31 pions de moyenne (pas loin derrière Stephen Curry), Bealou a aidé les Wizards à retrouver les Playoffs avec à ses côtés Russell Westbrook, désormais aux Lakers. Un pas en avant donc, que Beal voudra confirmer cette année au sein d’une équipe de Washington bien différente de celle de l’an passé. On peut compter sur lui pour tout donner alors que son contrat pourrait bientôt arriver à son terme (player option en 2022-23).

Voilà pour les grandes lignes de ce Top 100 version ESPN. On pourrait évidemment discuter et débattre pendant des heures, car c’est un peu le but du concept au final. Alors n’hésitez pas à vous lâcher et à nous expliquer pourquoi John Wall devrait être dans le Top 50 et Kristaps Porzingis hors du Top 100. On vous attend.

