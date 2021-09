Manu Ginobili rejoint les Spurs comme conseiller spécial : victoire de la nostalgie, ça fera au moins une victoire cette année

Fans des Spurs, on a une nouvelle qui va vous donner le smile malgré la saison claquée qui s’annonce pour vous. Manu Ginobili, l’un des grands noms de la franchise texane, va revenir à San Antonio pour intégrer le front office. Oui, oui, c’est bien réel !

On a eu Tim Duncan en tant qu’assistant du coach Gregg Popovich. On a eu Tony Parker qui parlait de devenir proprio des Spurs un jour. Et désormais, on a Manu Ginobili dans le costume de conseiller spécial au sein de la franchise de San Antonio. Cette nouvelle bien kiffante a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN ce vendredi en début de soirée. Dans la plus pure tradition des Spurs, pas de grosse annonce pour révéler la news, juste un petit communiqué dans lequel on retrouve l’ensemble des nouveaux membres du club (ainsi que les promotions au sein des différents postes), et donc le nom de Manu Ginobili. Mais quand on dit « conseiller spécial », ça signifie quoi exactement ? Parce que ça veut tout et rien dire à la fois. Est-ce que le légendaire Argentin va apprendre l’art de l’Eurostep à tous les jeunots qui composent l’effectif des Spurs ? Possible hein. Car comme l’indique Woj, le travail de Ginobili sera avant tout axé sur le développement des joueurs, sur comme en dehors du terrain. En reconstruction, les Spurs ont besoin de vétérans pour bien encadrer les gamins et les diriger dans le droit chemin afin de refaire des Spurs une franchise qui pèse dans la Conférence Ouest. Et honnêtement, on n’en connaît pas beaucoup qui sont mieux placés que Manu pour remplir ce genre de rôle à San Antonio.

JE VAIS CHIAAAAAAALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER MANUUUUUUUUUUUUUUUU https://t.co/O8BBKEctly — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2021

On parle d’un leader, on parle d’un champion, on parle d’un mec qui connaît la franchise des Spurs par cœur et qui est bien sûr énormément respecté à San Antonio et ailleurs dans le monde de la NBA. Âgé aujourd’hui de 44 ans, Manu possède un CV qui parle pour lui-même : champion NBA à quatre reprises aux côtés de Tim Duncan et Tony Parker, double All-Star, deux fois membre de All-NBA Third Team, Sixième homme de l’Année 2008, champion olympique et vice-champion du monde avec l’Argentine, vainqueur de l’EuroLeague (et MVP de la Finale) avec le Virtus Bologne (Kinder Bologne à l’époque), autant dire que le bonhomme a gagné partout où il est passé. Et aujourd’hui, son numéro 20 flotte très logiquement au sommet de la salle de San Antonio entre le 21 de Tim Duncan et le 9 de TP, les Spurs ayant retiré son maillot le 28 mars 2019 dans une magnifique cérémonie. Alors oui, voir Manu revenir dans le staff de la franchise de San Antonio, ça fait quelque chose, qu’on soit fan des Éperons ou pas d’ailleurs. Retraité des parquets depuis 2018, Ginobili semble donc plutôt opter pour la formation dans les premières phases de sa reconversion, et les Spurs ont particulièrement insisté pour le faire venir, eux qui connaissent mieux que quiconque sa capacité à faire progresser les autres.

Aux Spurs en tant que joueur entre 2002 et 2018, Manu Ginobili fait son grand retour en tant que conseiller et on a absolument aucun doute sur le fait que l’Argentin apportera sa contribution pour aider les jeunes Spurs à avancer dans le droit chemin. C’est beau, que c’est beau !

Source texte : ESPN