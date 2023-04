Portés par un Jamal Murray des grands soirs et un collectif XXL, les Nuggets n’ont pas fait dans le détail en surclassant les Suns pour ce Game 1. Victoire 125-107, Denver mène 1-0 et envoie un message.

Début du second tour cette nuit avec une affiche alléchante entre Nuggets et Suns, une Finale de Conférence avant l’heure vu le talent sur le terrain. Les deux équipes le prouvent d’ailleurs vite en envoyant du lourd dès l’entame de match. Les ficelles s’enchainent, offensivement c’est un régal. Jamal Murray donne le ton pour Denver mais Kevin Durant est déjà dans la zone pour Phoenix. 15 points dès le premier quart-temps pour KD.

Si l’entame est plutôt équilibrée, les Nuggets vont monter en puissance. Le collectif de Michael Malone est tout simplement impressionnant. Murray et Jokic se reposent ? Pas grave t’as Aaron Gordon qui ne rate pas un shoot, Michael Porter Jr. nous sort le mème de Spiderman avec KD, Kentavious Caldwell-Pope commence à rentrer ses tirs du parking. Tout le monde met la main à la pâte et la foudre s’abat sur les Suns. Mangé au rebond, trop dépendant de l’apport offensif du trio Durant – Booker – Ayton, Phoenix n’arrive pas à suivre. 68-51 à la pause pour des Nuggets tout en contrôle.

NUGGETS RUNNING UP THE BOARD 🔥 pic.twitter.com/EvQPiiK4it — Bleacher Report (@BleacherReport) April 30, 2023

Un petit speech des coachs plus tard et nous revoilà à la Ball Arena. Visiblement encore la tête aux vestiaires, les Nuggets rattaquent mollement la seconde période. Phoenix en profite pour faire un rapprochement mais Jamal Murray veille au grain. Que ce soit au scoring ou à la création, le meneur est absolument partout. Avec Nikola Jokic pour l’aider, il parvient à repousser le run des Suns et à conserver un petit matelas d’avance (13 points) avant le début du money time.

Adeptes des remontées au premier tour face aux Clippers, les Cactus peuvent-ils franchir la montagne Denver ? Devin Booker tente en tout cas de mener la charge. Bien moins impactant que sur ses dernières performances, D-Book commence à chauffer mais il trouve encore la paire Murray – Gordon sur sa route. Véritable facteur X de ce match, Aaron Gordon a joué son rôle à la perfection avec 23 points, 6 rebonds, une adresse folle, tout en jouant les gardes du corps de Kevin Durant en défense.

Et que dire de Jamal Murray (34 points, 9 passes, 6/10 de loin) ? Intenable, insatiable, injouable, gigantesque Jamal Murray. Le meneur nous rappelle la bulle d’Orlando, il est dans un autre monde.

Le Canadien met la tête des Suns sous l’eau, deux dunks de Bruce Brown terminent le boulot. La messe est dite, Phoenix ne reviendra pas et Monty Williams rappelle ses titulaires avec cinq minutes encore sur le chrono. Score final, 125-107, et énorme victoire pour les joueurs des Rocheuses. On attendait de voir Denver face à un vrai test après Minnesota et les Nuggets ont répondu avec la manière. Chapeau !

Côté Phoenix, il va falloir se reprendre. Derrière KD et Booker, c’était le désert de l’Arizona et le banc a malheureusement confirmé qu’il n’était pas fiable. Défensivement, va falloir montrer plus également. Y’a du boulot pour les Suns et Monty Williams. Rendez-vous ce lundi soir pour le Game 2, toujours dans le Colorado.