Ça s’agite en coulisses à Houston. Après avoir récemment placé Ime Udoka sur leur banc, les Rockets réfléchissent à l’éventualité d’un trade impliquant Jalen Green dans l’optique de récupérer une superstar. On fait le point sur ces spéculations, qui restent pour l’heure purement hypothétiques.

Le board de Houston ne s’arrête pas depuis la fin de la saison sportive. Après avoir nommé Ime Udoka à la tête de l’équipe, voilà que différentes rumeurs de trade apparaissent dans le Texas. La dernière en date impliquerait Jalen Green. Pour sa deuxième année en NBA, JG incarne la jeunesse galopante de Houston. Avec 22 points, 3 passes et 3 rebonds de moyenne, il est clairement l’un des meilleurs joueurs de l’effectif et pourrait constituer une belle valeur dans l’optique d’un échange pour accueillir une superstar. Ces bruits de couloirs viennent de propos tenus entre la direction des Rockets et les candidats au poste de coach.

Et du coup, qui viendrait à Houston ? Certaines rumeurs parlent d’un retour de James Harden au bercail dès cet été ou d’une possible arrivée de Khris Middleton après l’échec des Bucks au premier tour des Playoffs. Des informations qu’il faut prendre évidemment avec des pincettes car beaucoup d’éléments sont à prendre en compte.

À commencer par la Draft NBA. Avec 14% de chances de recevoir Victor Wembanyama le premier choix de draft à la loterie, Houston fait partie des trois franchises (avec les Pistons et les Spurs) qui ont donc le plus de chances de toucher le gros lot. Un paramètre évidemment déterminant pour le prochaines tractations. Une possible arrivée de Wemby changerait tout.

Pistons : 14%

Spurs : 14%

Rockets : 14%

Hornets : 12,5%

Blazers : 10,5%

Magic : 9%

Wizards : 6,8%

Pacers : 6,7%

Jazz : 4,5%

Mavericks : 3%

Thunder : 1,8%

Bulls : 1,7%

Raptors : 1%

Pelicans : 0,5% Rendez-vous le 16 mai #Lottery https://t.co/MAyYsb3VSR — Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) April 26, 2023

Une fois la loterie évoquée, il faudra aussi regarder le parcours de Philly et donc d’Harden dans ces Playoffs. Opposés aux Celtics, l’issue de la série pourrait décider des futures envies du barbu le plus célèbre de la ligue. En cas de sortie de route, la piste Houston pourrait prendre d’avantage de corps. Mais on n’en est pas encore là.

Quid d’Hudoka ? Que souhaite mettre en place le technicien ? Plutôt un système en tandem avec deux stars comme à Boston ou plutôt continuer une reconstruction autour de Smith Jr, Green et Sengun en espérant choper un gros pick en plus ? La question est posée et dépendra une nouvelle fois de la draft même si les bruits de couloir peuvent laisser penser que la première option pourrait être priorisée.

Enfin, concernant une possible arrivée de Khris Middleton, la bérézina vécue par les Bucks pourrait totalement redistribuer les cartes et impliquer un grand ménage à Milwaukee. Reste à savoir si, dans le Wisconsin, on a envie de tout changer pour mieux repartir ou si l’on continue à faire confiance aux mêmes lieutenants pour épauler Giannis Antetokounmpo. La question reste entière.

Vous l’aurez compris, ces rumeurs de trade sont quelque peu précoces mais restent très intéressantes dans les choix stratégiques s’offrant aux différentes franchises. Chacun place discrètement ses pions pour la saison prochaine. La loterie puis la Draft seront évidemment des moments déterminants pour l’avenir de Houston et de Jalen Green. Pour l’heure il est encore trop tôt, mais les premiers éléments de réflexion sont sur la table. Les architectes ont du boulot !

Sources rumeurs : RealGM