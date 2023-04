NBA Playoffs 2023 : Celtics – Sixers, la preview ! Apéro TrashTalk

Le second tour des Playoffs débute dans quelques jours et on continue d’analyser les séries à venir. Ce soir, on prend l’avion direction Boston, où les Celtics s’apprêtent à recevoir les Sixers, de vieilles connaissances. C’est parti pour l’Apéro TrashTalk !

Les Celtics et les Sixers se retrouvent… encore (3ème fois en 6 ans) ! Vainqueurs de leur premier tour de Playoffs, les soldats de Boston et Philadelphie vont s’affronter dans une série qui a d’énormes enjeux. Le perdant pourra se mordre les doigts, stoppé en demi-finale à l’Est ! Mais qui va justement l’emporter ? Qu’en est-il de la santé de Joel Embiid ? Est-ce que ces Celtics seront sérieux jusqu’au bout ? Dynamique, point tactico-technique, Facteur X et pronostic : 4 previews en quelques jours, ça enchaîne !

Fans des Sixers et des Celtics, on vous attend dans les commentaires. Quel prono pour cette série indécise ? C’est l’heure de se mouiller !