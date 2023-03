James Harden potentiellement de retour à Houston cet été, faut-il y croire ?

Toujours à la recherche d’un premier titre NBA, James Harden est aujourd’hui focus sur son ultime objectif avec les Sixers. Mais les rumeurs entourant un potentiel retour du Barbu dans son ancienne équipe de Houston à l’été 2023 se font de plus en plus insistantes. Faut-il y croire ? Si l’on se base sur le dernier dossier de The Athletic, c’est une réelle possibilité.

Quand James Harden a forcé son transfert de Houston en janvier 2021, il était difficile d’imaginer un scénario dans lequel le Barbu revient chez les Rockets à l’avenir. Après quasiment dix ans de vie commune, la séparation s’est faite de manière assez houleuse, avec un Ramesse qui a tout fait pour obtenir ce qu’il voulait jusqu’à provoquer une ambiance chaotique au sein de la franchise. Deux années plus tard, l’idée d’un retour d’Harden à Houston n’a pas beaucoup plus de sens sachant qu’il cherche toujours à remporter son premier titre avec les Sixers et que les Rockets sont tout simplement la pire équipe NBA cette saison.

Et pourtant.

Si l’on en croit Sam Amick et Kelly Iko de The Athletic, la possibilité de voir James Harden revenir dans la franchise où il est devenu une superstar n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Pour rappel, l’arrière All-Star est actuellement dans la dernière année de son contrat avec Philadelphie (il possède une player option sur la saison 2023-24) et sera donc agent libre à l’été 2023, tandis que Houston possédera à ce moment-là une marge salariale suffisante pour proposer un gros contrat à Harden. Donc déjà théoriquement ça peut coller, mais il y aurait surtout un intérêt mutuel entre les deux parties pour écrire un nouveau chapitre dans leur histoire commune. D’après nos insiders, malgré la mauvaise ambiance globale entourant le départ d’Harden en janvier 2021, ce dernier et la franchise texane s’étaient séparés en ne fermant pas totalement la porte à de futures retrouvailles. Et ses potentielles retrouvailles semblent aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

In the closing moments of James Harden’s time with the Rockets, the sense was that the door for a potential return to Houston was still open.

It was more of a “see you later.” Now, the whispers about a reunion are louder than ever.@sam_amick and @KellyIko have the details. — The Athletic (@TheAthletic) March 1, 2023

Si James Harden évolue aujourd’hui à Philadelphie après son passage express à Brooklyn, son cœur n’a jamais vraiment quitté Houston. C’est dans la cité texane qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, qu’il est devenu un MVP en NBA, et qu’il possède son maillot retiré dans un des nombreux strip-clubs de la ville (true story). Pendant quasiment une décennie, Ramesse était tout simplement le roi de H-Town. La franchise des Rockets lui a laissé une liberté royale en dehors des terrains tant qu’il assurait sur les parquets. Ses désirs étaient des ordres. Tout tournait autour de lui.

Pour résumer, c’est à Houston que James Harden a pu vivre à fond sa vie de superstar NBA. C’est également à Houston qu’il s’est le plus impliqué au sein de la communauté locale, sans compter que des membres de sa famille vivent toujours dans la ville texane. Voilà autant de raisons qui expliquent pourquoi le Barbu n’a jamais coupé le cordon avec les Rockets. Et ce lien, il se traduit aujourd’hui notamment à travers la relation que possède Harden avec certains joueurs clés de la reconstruction de Houston, comme Jalen Green et Jabari Smith Jr.. Si l’on en croit The Athletic, Ramesse s’est beaucoup entraîné l’été dernier avec les jeunots des Rockets.

James Harden is extremely fond of the Rockets’ collection of talent, notably Jalen Green, sources tell @KellyIko and @sam_amick. During the offseason, he spent a considerable amount of time working out with Houston’s young players. https://t.co/mHXOiFoHMD pic.twitter.com/RADgzK8qaw — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 1, 2023

Mais est-ce une bonne idée pour les Fusées de récupérer James Harden ? C’est la question qu’on a posée en décembre dernier, quand la rumeur d’un potentiel retour d’Harden à Houston a fuité pour la première fois. Si chacun peut évidemment avoir son avis dans ce débat, les Rockets voient le Barbu comme une recrue pouvant aider la franchise à enfin décoller dans son processus de reconstruction, elle qui continue de rimer avec médiocrité malgré l’ajout de jeunots talentueux à la Draft année après année. Grâce à son expérience, ses qualités en matière de playmaker/gestionnaire de jeu et plus généralement son aura de All-Star (et ancien MVP des Rockets), James Harden apporterait clairement des choses dont Houston a besoin à l’instant T, même si on peut s’interroger sur les effets à moyen-long terme de cette potentielle réunion.

Et les Sixers dans tout ça ?

Pendant que les rumeurs d’un retour de James Harden à Houston prennent de plus en plus d’ampleur, du côté de Philadelphie on ne semble pas plus inquiet que ça. C’est en tout cas ce qu’avance The Athletic. Les Sixers restent la franchise la mieux placée pour permettre à James Harden de jouer le titre, lui qui est toujours à la recherche d’une première bagouze. Le Barbu semble comme un poisson dans l’eau dans son rôle de numéro 2 / playmaker derrière Joel Embiid, et Philly réalise une saison régulière très solide qui a de quoi alimenter les ambitions de Ramesse.

L’autre argument, il est purement financier. Les Sixers sont aujourd’hui la seule franchise à pouvoir proposer un contrat de cinq ans à James Harden, toutes les autres – Houston inclus – sont limitées à quatre ans. Pour le dire autrement, Philadelphie est l’équipe pouvant offrir le plus de billets verts au Barbu (270 millions de dollars sur cinq ans contre 200 millions sur quatre ans pour les autres équipes) qui, pour rappel, a sacrifié 15 millions de dollars cette saison pour permettre aux Sixers de recruter P.J. Tucker. Et ça, ça risque quand même de peser l’été prochain.

Amid all the evidence that James Harden might be planning a return to Houston, the Sixers remain “unconcerned” about possibly losing him this summer, sources tell @sam_amick and @KellyIko. This confidence, it seems, is rooted in two things.https://t.co/jLTM16YRTp pic.twitter.com/dHIj7ocTF7 — The Athletic (@TheAthletic) March 1, 2023

James Harden de retour à Houston à l’été 2023 ? Certains signes semblent pointer dans cette direction. En plus des éléments mentionnés ci-dessus, le Barbu a récemment engagé un nouvel agent – à savoir son ancien partenaire business Troy Payne – qui possède lui aussi des liens avec les Rockets. Néanmoins, les Sixers gardent confiance concernant leur capacité à conserver Harden, surtout si la bonne saison régulière de Philly se traduit par un gros parcours en Playoffs. Rendez-vous dans quelques mois pour voir si la rumeur Houston n’était qu’une rumeur utilisée à des fins de négociations, ou si elle était vraiment fondée.

Source texte : The Athletic