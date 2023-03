Pas besoin de chercher bien loin le main event de cette soirée, puisque pour introduire une nuit de neuf matchs tout de même, un certain Kevin jouera son premier match sous son nouveau maillot.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Suns

1h : Pistons – Bulls

1h30 : Knicks – Nets (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Celtics – Cavaliers (en direct sur beIN Sports 1)

2h : Bucks – Magic

2h : Thunder – Lakers

2h : Rockets – Grizzlies

4h : Blazers – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

Hornets – Suns évidemment, et pas pour les beaux yeux de Gordon Hayward ni pour le grand front de Cameron Payne. On parle évidemment de la grande première de Kevin Durant avec les Suns, ce soir, trois semaines après son transfert en provenance des Nets. L’un des meilleurs attaquants de l’histoire, qui rejoint Chris Paul, Devin Booker ou encore Deandre Ayton et qui révolutionne par la même occasion cette saison 2022-23 ? Ne cherchez plus une meilleure raison de taper une belle nuit blanche.

# À SUIVRE ÉGALEMENT