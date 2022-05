Ils ont tous les deux été formés à Villanova. Ils ont tous les deux remporté le titre NCAA. Ils ont tous les deux été draftés en 2018. Ils ont tous les deux cartonné au premier tour des Playoffs. Les deux dont on parle, c’est Jalen Brunson et Mikal Bridges, qui partagent beaucoup de points communs et qui sont désormais sur le point de s’affronter en demi-finale de Conférence Ouest. Des retrouvailles qui promettent !

« J’adore Mikal, mais il est l’ennemi à présent. » Quand Jalen Brunson a été interrogé sur son duel à distance face à Mikal Bridges, il n’a pas fait dans le détail. Même son de cloche du côté de l’ailier de Phoenix : « nous sommes tous les deux des compétiteurs ». Que ce soit du côté de Brunson ou de Bridges, personne ne va faire de cadeau dans cette demi-finale de conf’ opposant les Suns aux Mavs, et ce malgré la forte relation que partagent les deux joueurs made in Villanova.

Entre 2015 et 2018, les deux ont effectivement évolué ensemble sous les ordres du légendaire Jay Wright, remportant deux titres NCAA en l’espace de trois saisons. Le genre d’expérience qui forme « des liens indestructibles » pour reprendre les mots du guard de Dallas, d’autant plus que les deux Wildcats sont arrivés dans la Grande Ligue en même temps (10e choix de la Draft 2018 pour Mikal, 33e choix pour Jalen) et connaissent aujourd’hui une belle ascension sur la grande scène des Playoffs. Alors que Bridges s’affirme de plus en plus comme l’un des meilleurs two-way players de la NBA, Brunson a profité de la blessure de Luka Doncic au premier tour contre Utah pour véritablement exploser.

« La blessure de Luka, cela a permis de lâcher la bête, de libérer le vrai JB. Il joue bien depuis toute la saison. Quand il a fallu step-up, il était prêt. Je regardais les matchs et ça se voyait. Je sais quels shoots il va rentrer. Je le sais. Je sais à quel point il est talentueux, à quel point il travaille, à quel point c’est un chien sur le terrain. » – Mikal Bridges, via Dallas News

Une explosion qui n’a pas vraiment surpris Mikal, qui connaît très bien le potentiel de son copain. Déjà au moment de la Draft 2018, Bridges était surpris de voir Brunson être sélectionné aussi bas. Il savait que le jeu NBA – plus ouvert que le jeu universitaire – allait permettre son ascension et on voit le résultat aujourd’hui.

Mais s’il apprécie voir Jalen franchir des caps à vitesse grand V, Mikal aura évidemment pour mission de réduire son impact dans la série à venir entre Phoenix et Dallas. Brunson a de la chance, Bridges devrait logiquement se coltiner la plupart du temps Luka Doncic en défense, mais on a bien vu lors du premier tour des Playoffs que l’ailier aux bras interminables pouvait être un peu partout à la fois. C.J. McCollum et Brandon Ingram sont là pour en témoigner, alors JB s’attend également à une grosse bataille (via Fanatics View).

« Mikal est un très bon joueur. C’est un ami à moi depuis longtemps. Il est très talentueux, c’est un excellent défenseur, il joue bien dans de nombreux aspects du jeu. J’ai beaucoup de respect pour lui, je suis fier de lui par rapport à tout ce qu’il a pu accomplir. »

Si Luka Doncic, Chris Paul et Devin Booker sont logiquement sur le devant de la scène pour cette série Suns – Mavericks, Jalen Brunson et Mikal Bridges voudront une nouvelle fois montrer qu’ils sont bien plus que des facteurs X désormais. L’un comme l’autre pourrait bien faire basculer la série en faveur de son équipe et au final, celui qui ressortira gagnant pourra chambrer son copain bien comme il faut avant de poursuivre sa quête vers un premier titre NBA.

« C’est super de s’affronter, mais c’est également super d’être simplement là avec lui et de voir où nous en sommes dans la vie. Il y a quatre ans, on gagnait un titre universitaire et aujourd’hui on va batailler en Playoffs, c’est génial. » – Mikal Bridges, via AZ Central

Si le duel opposant Luka Doncic à Mikal Bridges représente assurément l’une des clés de la série, ce sera également sympa de voir Mikal sur le même parquet que son pote Jalen Brunson. Quelque part, on imagine qu’un certain Jay Wright va regarder tout ça avec attention, d’autant plus qu’il est désormais à la retraite.

Source texte : Dallas News, Fanatics View, AZ Central