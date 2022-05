Après une première soirée de demi-finales de Conférence haute en couleur hier soir, on remet évidemment le couvert dès ce soir avec les deux franchises qui ont dominé leurs conférences respectives cette saison. Les Suns accueillent les Mavericks et le Heat tentera de mettre la tête des Sixers sous l’eau dès le Game 1, ça promet !

# LE PROGRAMME DU 2 MAI

1h30 : Heat – Sixers

: Heat – Sixers 4h : Suns – Mavericks

# UN PEU DE LECTURE

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Le Heat n’a pas spécialement transpiré pour mettre au pli les Hawks, avec un Kyle Lowry absent, un Victor Oladipo qui joue les douzièmes hommes de giga-luxe et un Jimmy Butler qui enchaine perfs monumentales et gestes PEGI 18 sur le banc. Cette fois-ci ce sera une autre limonade mais les joueurs de Coach Spo devront profiter de l’absence de Joel Embiid pour tuer la série d’entrée de jeu. Les Suns ont mis du temps à démarrer face à une excitante équipe des Pelicans, mais les voilà désormais au complet et lancés vers leur quête ultime : offrir un premier titre de champions à la franchise de l’Arizona ET à un Chris Paul qui le mérite évidemment pour tous ses services rendus. En face ? Le futur. Le futur de la Ligue avec un Luka Doncic aux dents longues mais qui se heurtera à une défense elite +++. Série ouverte, en espérant pour les Mavs que ce ne soient pas eux qui ne se fassent trop ouvrir.

Deux belles affiches, deux Game 1 qui donneront le ton de ce à quoi pourrait ressembler ces séries. Le rendez-vous ? 1h30 du matin, en slip dans le canapé. Quelle vie.