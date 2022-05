Dernière demi-finale de Conférence au programme, avec un Game 1 prévu cette nuit à 4h du matin. Suns vs Mavericks, le duel des petits génies au poste 1, le duel du basket total. Un énorme favori, mais Luka Doncic a peut-être prévu de nous poser le premier jalon historique de sa carrière.

Sur le papier les Suns semblent au dessus. Très au dessus. Un duel formidable à venir entre Chris Paul et Luka Doncic évidemment, mais quand on se dit qu’en parallèle Devin Booker pourrait en coller 30 par match… tout devient plus dur pour Dallas. Énorme défi pour Jason Kidd face à l’une des meilleures orga basket de notre époque, face à une équipe doublée voire triplée avec talent à tous les postes, et portée par deux franchise players monstrueux et un Deandre Ayton qui pourrait manger Gucci sur cette série face à Dwight Powell et ses potes sympas mais un peu soft. On se pose donc une petite heure pour tenter de se projeter un peu, pour essayer de vous hyper, aussi, mais si vous n’êtes pas hypés par ce genre de match-up on vous conseille plutôt de vous diriger vers les championnats du monde de pétanque, en plus c’est cool ça passe sur l’Equipe 21.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !