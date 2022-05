Vous aimez les bonnes grosses séries à la sauce Conférence Est, où ça joue des coudes et où ça parle beaucoup ? Ça tombe bien, c’est exactement ce que va nous proposer cette série entre le Heat et les Sixers. Un combat bien lourd qui méritait évidemment une preview digne de ce nom.

Les Sixers ont réussi à se faire peur contre les Raptors mais ils sont bien au rendez-vous des demi-finales de Conférence Est. Et clairement, y’a de quoi se frotter les mains avant cette confrontation contre le Miami Heat d’Erik Spoelstra, facile vainqueur des Hawks au premier tour des Playoffs. Joel Embiid qui croise la route de Bam Adebayo dans la raquette, Jimmy Butler qui rencontre son ex, James Harden qui va pouvoir profiter des boîtes de nuit de South Beach… autant de storylines qui devraient animer bien comme il faut cette série. Comme dans chaque preview, on va analyser les dynamiques des deux équipes, imaginer qui pourrait être le facteur X de chaque côté, enfiler le costume de Didier Deschamps pour parler tactique, et bien évidemment lâcher notre prono sinon ça ne serait pas drôle.

