Officiel, on aura donc un Suns – Nuggets en demi-finales de l’Ouest : la NBA new look mise à l’honneur, et c’est plutôt… rafraichissant

Après la victoire de Suns éblouissants face aux Lakers et de Nuggets investis face à un Damian Lillard en feu, les deux outsiders de la Conférence Ouest ont franchi cette nuit un palier important et pourraient bien changer de statut. Nuggets, Suns, Suns, Nuggets, l’une de ces deux franchises rejoindra donc les finales de Conférence et, au vu du tableau très ouvert à l’Ouest, a même l’occasion de devenir dans quelques semaines plus qu’un simple trouble-fête.

La série entre les Suns et les Lakers nous a donc offert son dénouement la nuit dernière et très clairement, personne ne peut dire ce matin que les Suns ne méritaient pas cette qualification. Personne. Forts de l’acquisition d’une deuxième place en saison régulière, Phoenix n’a jamais été dans le calcul d’apothicaire, quitte à affronter le champion en titre. Les choses n’avaient pas ensuite pas commencé idéalement avec la blessure à l’épaule de Chris Paul dans le Game 1, mais ces Cactus nouveaux ont de la ressource. L’axe Ayton-Booker répond ensuite parfaitement aux assauts de LeBron James et Anthony Davis et un CP en cache un autre dans l’Arizona puisque c’est… Cameron Payne qui remplace brillamment son meneur titulaire. Les Lakers, décevants, n’auront jamais le sursaut attendu. Anthony Davis, à l’image de sa saison 2020-21, n’a pas lâché son A Game tant attendu et se blessera finalement en cours de série, au grand désarroi des Pourpre et Or. LeBron James, jamais vaincu au premier tour, découvre donc ce matin la dure loi de la Conférence Ouest puisque, diminué, le King n’a pas trouvé la capacité de renverser la série à lui seul et remet ainsi ses props au jeune gourgandin Devin Booker.

LeBron gave Booker a signed jersey after the game 🤝 (via @nba) pic.twitter.com/LRtgfmmo96 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2021

Moins médiatisée, et pourtant la série entre Nuggets et Blazers n’en a pas été moins homérique. En guise de héros principaux ? Damian Lillard prend la casquette d’Hector, tué par celui qui cette année pourrait être Achille : Nikola Jokic. Le probable MVP 2020 a rentré moins de tirs du logo que le meneur de Portland mais a donc su mener son équipe vers sa troisième demi-finale de Conférence de rang. Les Blazers, pourtant menés par un Lillard de gala, à l’image de son Game 5, n’auront jamais su trouvé l’ossature collective pour contenir défensivement l’attaque des Nuggets et mettre le coup d’épée en plus en attaque pour mettre les Nuggets au sol. Un Denver très diminué qui a toutefois pu compter tour à tour sur des roles players en grande forme (Austin Rivers, Monte Morris et Facundo Campazzo notamment), et sans Jamal Murray le fifou Michael Porter Jr. a su élever son niveau pour devenir une deuxième arme offensive fiable et bien souvent létale.

Cette demi-finale de Conférence est en tout cas une match-up encore jamais vue à ce stade de la compétition, et il faut d’ailleurs sortir les vieux grimoires pour retrouver un historique postseasonesque entre les deux franchises, puisque leurs seules confrontations remontent aux Playoffs… 1981 et 1982. 1-1 entre les deux franchises pour le moment, et même chose pour les confrontations en saison régulière cette année. La Next Gen du Western va vouloir imposer sa loi, et difficile de se prononcer sur qui dégainera plus vite entre les boys de Booker et ceux de Jokic.