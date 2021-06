LeBron James et les Lakers sont en vacances : ainsi font font font, un petit tour et puis s’en vont

En décembre 2020, les Lakers avaient démarré la saison dans le costume de grands favoris à leur propre succession. Nous sommes désormais le 4 juin 2021 et la bande à LeBron James est déjà en vacances après son élimination au premier tour des Playoffs face aux Suns. Retour rapide sur ce qui a fait dérailler le plan back-to-back des Angelinos.

Quelque part, cette série face aux Suns symbolise bien l’ensemble de la saison des Lakers. Quand Anthony Davis et LeBron James étaient sur le terrain, les champions en titre semblaient avoir le contrôle de la série contre la deuxième meilleure formation de l’Ouest en saison régulière. Mais le Game 4 a définitivement été un gros tournant, avec d’un côté un Chris Paul retrouvé et de l’autre un Anthony Davis blessé à l’aine. Les Lakers n’ont jamais réussi à s’en remettre, eux qui ont perdu trois matchs de suite contre les Suns pour finalement rendre les armes. Une chute qui rappelle celle en deuxième partie de saison régulière, quand AD puis LeBron ont dû rejoindre l’infirmerie pour des gros bobos. Des blessures qui ont clairement plombé la campagne des Angelinos, à tel point qu’ils ont été obligés de passer par la case play-in tournament pour se qualifier en Playoffs après avoir terminé la régulière à une décevante septième place. Au sein de la Lakers Nation, on espérait que les retours de LeBron et AD soient synonymes de run majestueux en postseason mais dans le monde de la NBA, c’est assez rare de voir une équipe qui termine la régulière sur les rotules enclencher miraculeusement le mode Playoffs, surtout après des problèmes de blessures. Physiquement comme mentalement, les Lakers étaient usés et n’ont finalement pas pu répondre au challenge proposé par Phoenix sur ce premier tour de Playoffs.

Saison parenthèse pour les Lakers, pas à avoir d’immenses regrets. 5 semaines de repos entre les deux saisons, LeBron cheville, AD tête épaule genoux pieds, des choix de recrutement qui se sont pas si bien traduits : élimination compliquée. Retour à 100% pour la saison 2021-22. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2021

Comment expliquer ça ? Déjà, faut souligner l’obvious. Réaliser un back-to-back est déjà extrêmement difficile en temps normal, quand tout le monde veut vous voir tomber et que vous devez confirmer. C’était sans doute encore plus dur en 2021, après une intersaison historiquement courte de seulement 71 jours pour L.A., pour les raisons qu’on connaît. Ce n’est probablement pas un hasard si trois des quatre équipes du dernier carré dans la bulle sont aujourd’hui déjà en vacances. Si toutes les franchises ont dû faire avec le protocole COVID et/ou des problèmes de blessure, les Lakers n’ont clairement pas été gâtés par le contexte très particulier de la saison 2020-21. On peut pointer du doigt aussi le recrutement et les changements effectués lors de la dernière intersaison. Au premier abord, les Lakers semblaient faire partie des gagnants du marché des transferts : prolongation de contrat pour Anthony Davis et LeBron James, arrivées de Dennis Schroder, Montrezl Harrell et Marc Gasol, the rich get richer disait-on alors. Sauf qu’en lâchant les Gérard Rajon Rondo, Danny Green, JaVale McGee et Dwight Howard, les Lakers ont perdu un peu de l’ADN qui faisait leur succès la saison dernière. Ils étaient encore très solides défensivement cette année mais on a senti un collectif un peu plus fragile, même quand ça roulait en début de saison. Alors évidemment, c’est toujours facile à dire après coup et on n’en serait sans doute pas là sans les blessures de James et AD, mais difficile aussi de laisser de côté par exemple la faillite de Dennis Schroder sur ces Playoffs 2021, ou l’expérience Andre Drummond qu’on ne peut pas vraiment qualifier de réussite (c’est un euphémisme hein). Ainsi, on se demande ce que nous réserve le manager général Rob Pelinka pour l’été à venir. Pour info, Schroder – qui a refusé une extension de contrat en cours de saison – va devenir agent libre, tout comme Drummond d’ailleurs – recruté via un buyout à la fin du mois de mars – ainsi qu’Alex Caruso. Des dossiers intéressants à suivre.

Saison compliquée, saison usante, saison décevante. Les Lakers vont vouloir recharger les batteries et faire les ajustements nécessaires pour retrouver leur place sur le trône mais en attendant, ils n’ont pas d’autre choix que de regarder quelqu’un d’autre prendre leur Larry O’Brien Trophy.