Auteur de 30 points pour la troisième fois de suite vendredi face aux Nuggets, LeBron James continue de se rapprocher à grandes enjambées du titre de meilleur scoreur all-time, lui qui tourne à presque 27 unités de moyenne cette saison. Pas mal pour un mec de bientôt 38 balais qui est dans sa 20e saison NBA.

Vous l’avez compris, on aime faire dans l’ironie chez TrashTalk. Car quand on dit “pas mal”, on a plutôt envie de dire “historique”. En effet, aucun joueur NBA dans sa 20e saison n’a proposé une moyenne au scoring aussi élevée que celle de LeBron James en 2022-23 (26,7).

Bon, déjà, il faut savoir que les basketteurs ayant réalisé 20 campagnes en NBA se comptent sur les doigts des deux mains : outre LeBron, on a Vince Carter, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis, Robert Parish, Udonis Haslem, Jamal Crawford, Kobe Bryant et Kareem Abdul-Jabbar. Voilà, c’est la liste. Vous voulez la moyenne de points de ces gars-là en Année 20 ? Il suffit de demander.

Vince Carter : 5,4 points à 40,3% au tir

Dirk Nowitzki : 12 points à 45,6% au tir

Kevin Garnett : 6,9 points à 46,7% au tir

Kevin Willis : 3 points à 38,9% au tir

Robert Parish : 3,9 points à 49,8% au tir

Udonis Haslem : 0,6 point à 10% au tir

Jamal Crawford : 5 points à 50% au tir (1 match)

Kobe Bryant : 17,6 points à 35,8% au tir

Kareem Abdul-Jabbar : 10,1 points à 47,5%

Et puis donc, on a LeBron James avec ses 26,7 points à 48,3% au tir.

Most PPG by a player in Year 20: 1. LeBron James: 26.5 points on 47.5%

2. Kobe Bryant: 17.6 points on 35.8%

3. Dirk Nowitzki: 12.0 points on 45.6%

4. Kareem Abdul-Jabbar: 10.1 points on 47.5% — Lakers Daily (@LakersDailyCom) December 17, 2022

On a l’habitude de dire que LeBron James repousse les limites du possible, en voilà une nouvelle preuve. Dans l’histoire, avant le King, aucun joueur en 20e année ne s’est montré capable d’assumer des responsabilités de franchise player et/ou de scoreur numéro un d’une équipe. Quand on regarde la liste des vétérans cités ci-dessus, ils étaient tous en bout de course, avec une production à des années-lumière de celle de leur prime. Kobe Bryant, deuxième de la liste derrière LeBron, marquait certes encore 17 points de moyenne mais en prenant… 17 shoots par soir. Et même si le Black Mamba a quitté la grande scène avec un chef-d’œuvre face au Jazz (60 points dans son ultime match en carrière), sa dernière saison NBA ne restera clairement pas dans les annales en matière d’efficacité offensive.

Les chiffres de LeBron James aujourd’hui ressemblent à ceux d’un scoreur évoluant dans ses meilleures années, pas à ceux d’un joueur de 38 ans avec autant de kilomètres au compteur que le King. Alors oui, les pourcentages au tir de LBJ n’ont pas été aussi bas depuis bien longtemps (48,3% au tir, 31,4% à 3-points), il shoote de plus en plus depuis le périmètre (plus de 7 tirs primés tentés par soir) et va de moins en moins sur la ligne des lancers-francs (seulement 4,7 tentatives en moyenne). Autant de signes qui montrent que James – lui aussi – vieillit. Mais on aimerait tous vieillir comme lui, en étant toujours capable de réaliser des prouesses comme lorsqu’on avait 20 piges.

We’re not even halfway through the season and Bron’s Year 20 tape is already ridiculous. pic.twitter.com/Oep6nuyulK — LeBron History 🏀 (@bronhistory) December 15, 2022

On ne s’en rend même plus compte à force mais LeBron James redéfinit les lois de la nature à chaque fois qu’il foule un parquet NBA. Un jour, “Father Time” prendra le dessus sur le King, mais ce jour n’est pas encore arrivé.

