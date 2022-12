De retour de blessure tout récemment, le All-Star des Sixers James Harden a profité de son absence des parquets pour lâcher une grosse interview à FOX Sports dans laquelle il revient sur de nombreux sujets. Parmi eux, son départ controversé de Brooklyn il y a quelques mois. Morceaux choisis.

Nous sommes le 10 février 2022, jour de trade deadline. Il ne reste que quelques heures avant la fermeture du marché des transferts, et on attend tous la Woj/Shams Bomb qui envoie James Harden du côté de Philadelphie contre Ben Simmons. Parce que oui, même si la deadline est faite chaque année de nombreuses surprises, ce blockbuster est alors pressenti aux quatre coins de la Ligue, le Barbu ne voulant plus rester à Brooklyn et Simmons étant en conflit ouvert avec les Sixers.

Le moment fatidique arrive à 19h16.

BREAKING: The Brooklyn Nets and Philadelphia 76ers are finalizing trade sending James Harden for Ben Simmons, Seth Curry and draft picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

C’est officiel, James Harden est envoyé à Philly, à peine 13 mois après son transfert des Rockets vers les Nets. 13 mois durant lesquels il y a eu un enchaînement assez incroyable d’événements, ce dernier poussant finalement le Barbu à demander son transfert aux dirigeants de Brooklyn.

La blessure d’Harden et de Kyrie Irving lors des Playoffs 2021

Uncle Drew qui refuse de se faire vacciner et qui ne peut pas jouer les matchs au Barclays Center

Les difficultés de Ramesse pour retrouver la forme après son gros pépin à l’ischio

Des différences d’opinions avec le staff médical de Brooklyn concernant le traitement de sa blessure

Les défaites qui commencent à s’enchaîner notamment après la blessure de Kevin Durant en janvier 2022

….

Autant d’éléments qui ont augmenté le niveau de frustration chez James Harden.

“Je ne veux rabaisser personne, mais il n’y avait aucune structure, et même les superstars ont besoin de structure. C’est ce qui nous permet d’être à notre meilleur niveau et d’être les meilleurs leaders possible pour nos franchises. En interne, les choses ne se passaient pas comme je l’imaginais quand j’ai essayé de me faire transférer ici.” – James Harden

“Pas de structure”, c’est un refrain qu’on a déjà entendu quelque part. Lors du dernier Media Day des Nets, Durant possédait un discours relativement similaire, pointant du doigt l’instabilité constante autour de la franchise, le manque de résilience face à l’adversité et la KD-dépendance qui s’était installée. Des raisons qui ont poussé Durant à demander son propre transfert à l’été 2022, ce dernier estimant que la franchise de Brooklyn ne possédait pas la capacité de construire une culture de champion.

“Je sais qu’il y a des gens qui vont dire, ‘tu as abandonné’ et tout ça, mais l’été d’après, l’autre superstar sur place [Kevin Durant, ndlr.] a demandé à partir. Du coup : est-ce que je suis toujours un lâcheur ?” – Harden

Dix mois plus tard, il est vrai qu’on peut avoir une perception un peu différente concernant la demande de transfert d’Harden. En février 2022, le Barbu était vu par beaucoup comme ce “lâcheur” qui cherche la première porte de sortie au moindre signe d’adversité, d’autant plus qu’il restait sur une sortie bien crade chez les Rockets. Quand on voit le bordel qui a précédé et surtout suivi son départ de Brooklyn, ça met certaines choses en perspective.

Néanmoins, Harden possède aussi sa part de responsabilité dans l’échec du championship project des Nets. Car si sa blessure à l’ischio des Playoffs 2021 représente un fait malheureux qui a perturbé sa préparation en vue de la saison suivante, Ramesse ne semblait pas non plus dans une forme physique adéquate pour maximiser ses performances individuelles, ce qui a eu le don de frustrer Kevin Durant si l’on en croit FOX Sports.

Harden, qui a évolué à un niveau de MVP juste après son arrivée à Brooklyn en janvier 2021, n’était plus que l’ombre de lui-même au début de la campagne 2021-22, se limitant à un rôle de playmaker pendant que KD se démenait pour apporter des victoires à Brooklyn. Et plus la frustration montait chez le Barbu, plus ce dernier semblait désintéressé par ses propres perfs et celles de son équipe. Son dernier match avec les Nets, le 2 février 2022 sur le parquet de Sacramento (4 points), restera comme un énorme symbole.

Au final, James Harden est donc parti vers Philadelphie pour tenter d’aller chercher son premier titre NBA aux côtes de Joel Embiid. L’avenir nous dira s’il atteint son objectif ultime ou pas, mais il est clair que son Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn restera comme l’un des plus gros What-If de l’histoire de la NBA.

Source texte : FOX Sports