LeBron James privilégiera la promo de Space Jam 2 aux Jeux Olympiques : le King est en pleine redescente, et franchement on le comprend

Imaginez une seconde être le meilleur joueur de tous les temps ou pas loin, là n’est pas le débat et franchement ce matin on a la flemme, et vous faire sortir des Playoffs au premier tour, pour la première fois de votre carrière NBA débutée il y a 18 ans. Pas exempt de tout reproche le gazier, ça tombe mal car… là n’est pas le propos du papier non plus (malin), mais une chose est sûr le seum doit être immense d’avoir du partager ça en compagnie de quelques billes n’ayons pas peur des mots. Complètement carbonisé, on rappelle qu’il aura 37 piges en décembre, KO debout après avoir vu un jeune effronté lui en coller 47 sur le museau, alors quand un journaliste lui a demandé en post-game ce qu’il comptait faire de son été, la réponse fut à la fois incroyable et terriblement logique.

Les images furent assez terribles. Anthony Davis qui sort blessé au bout de cinq minutes car il l’était déjà trop avant même le début du match, Wes Matthews qui lâche le pire quart-temps de l’histoire du basket, Devin Booker qui en colle 22 en dix minutes à 6/6 à 3-points, et des Lakers complètement hagards, incapables de mettre en place quoique ce soit. Ce premier quart-temps ? C’était Allemagne – Brésil 2014, c’était Sergi Bruguera – Thierry Champion à Roland-Garros, c’était ce qu’aurait donné un one on one entre Muhammad Ali et Eric Zemmour. Un faux-départ que jamais les Lakers n’arriveront à rattraper, et au final un LeBron James qui quitte les Playoffs tête baissée, après avoir refusé de jouer pendant trois minutes, pour une première élimination de sa carrière au premier tour des Playoffs. Probablement chez lui un sentiment de trop-plein, plus envie de parler, plus envie de croiser ces clowns là, les Markieff Morris, Kyle Kuzma, Andre Drummond et consorts faisant passer le J.R. Smith 2020 pour un génie. Puis cette question en postgame, suivie d’une réponse cinglante et très claire :

LeBron James said in his post-game media address that his off-season priority is Space Jam 2 « instead of the Olympics. » Time away from the game naturally makes the most sense for James, 36, after the Lakers’ faced the shortest offseason in league history. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 4, 2021

Incroyable, et c’est tout de suite parti pour une analyse complète du sujet, absolument pas non. Parce que ce qu’on a envie de lui dire ce matin à LeBron ce sera plutôt du genre « pars, pars et ne reviens jamais ». Trop de fatigue accumulée toute la saison, toutes « les » saisons, depuis presque vingt ans, et si bien souvent la compétitivité de son équipe a pu servir d’émulation qui elle même était une vraie thalassothérapie pour lui, cet échec et quasi-mat de 2021 fait mal, doit faire très très mal même, au moral et dans les genoux. Alors si LeBron ne veut pas faire les Jeux et aller se claquer des giga-carottes avec Bugs Bunny qu’il le fasse. Les Jeux il connait, Team USA n’a pas besoin de lui pour les gagner, et au pire il les fera dans quatre ans avec son fils, on plaisante même pas. Gérer la promo de son navet film c’est très bien, si ça lui fait du bien tant mieux, et on peut même lui proposer quelques spots tranquilles s’il le souhaite, du côté d’Etretat ou Saint-Jean de Monts, ou entre Thuir et l’Isle sur Têt s’il préfère le soleil et la contrefaçon.

Tout ça pour quoi ? Tout ça pour dire que le LeBron James aura droit, comme ses coéquipiers, au traditionnel pan-pan cul-cul, mais que là, pour quelques jours, quelques semaines même, on va laisser LeBron tranquille. Quelque part on ne sait où… il l’a bien mérité. Alors la bise à Lola Bunny et passe de bonnes vacances.