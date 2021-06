NBA Top 5 de la nuit : claquer un énorme put back c’est Talen Horton-Tucker, mais passer un tour de Playoffs c’est quand même mieux

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : il y a des snipers dans le corner mais il y a aussi des snipers… à la passe et Cameron Payne en fait partie. Devin Booker à l’intérieur, passe laser de CP pour le GOAT des Suns et l’affaire est dans le sac. On dit merci à Kentavious Caldwell-Pope qui défend comme un U9 d’Allemanche-Launay-et-Soyer en se mettant derrière son attaquant.

#4 : Auston Rivers remerciait le ciel il y a deux jours lorsque Damian Lillard ratait un tir du parking ? Cette nuit, Michael Porter Jr. lui a piqué le ballon avant de le rejoindre – le ciel, faut suivre – pour un tomar ravageur.

#3 : runner floater 3-pointer de Monte Morris en mode Fast and Furious, au buzzer du troisième quart-temps. Et nous on était Fast and Curious devant cette action du meilleur Morris de la Ligue.

#2 : qui a dit que Chris Paul n’était pas un homme de Playoffs ? Pick-and-roll parfaitement géré par CP3 et Deandre Ayton pour finir en alley-oop au-dessus d’un regard désespéré de LeBron James, la fin du monde est proche.

#1 : déception du siècle pour les Lakers ? Boarf, Andre Drummond pourra toujours se consoler avec cette première place du Top 5 de la nuit sur une claquette dunk de Talen Horton-Tucker. Obligé le boug a fêté ça comme une victoire dans un Game 7.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !